Jangan Sepelekan, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Hubungan dengan Keluarga Merenggang

Ilustrasi seseorang yang kehilangan rasa hormat dari keluarganya
JawaPos.com – Rasa hormat dalam keluarga tidak selalu bertahan secara otomatis. Hubungan yang sehat biasanya terbentuk dari cara setiap anggota keluarga berkomunikasi, bersikap, dan menjalankan tanggung jawabnya.
Karena itu, seseorang yang merasa mulai kurang dihargai oleh keluarganya mungkin perlu melihat kembali perilaku sehari-hari. Ada sejumlah kebiasaan kecil yang tampaknya sepele, tetapi jika terus dilakukan dapat memengaruhi kepercayaan dan penilaian orang-orang terdekat.
Psikologi sosial menilai bahwa kualitas hubungan banyak dipengaruhi oleh konsistensi, pola komunikasi, empati, serta kemampuan menghargai kebutuhan pribadi maupun orang lain.
Dilansir dari Geediting, berikut delapan kebiasaan yang berpotensi membuat seseorang perlahan kehilangan rasa hormat dari keluarganya.
1. Terus Mengeluh Tanpa Berusaha Mencari Jalan Keluar
Mengeluhkan masalah sesekali merupakan hal yang wajar. Namun, jika hampir setiap percakapan dipenuhi keluhan tanpa adanya usaha untuk mencari solusi, orang-orang di sekitar bisa merasa kelelahan secara emosional.
Dalam psikologi, kondisi seperti learned helplessness menggambarkan keadaan ketika seseorang merasa tidak memiliki kendali dan akhirnya berhenti berusaha menghadapi masalah.
Jika pola tersebut terus berlangsung, keluarga mungkin menjadi kurang yakin bahwa orang tersebut mampu mengambil tindakan ketika menghadapi persoalan.
2. Ucapan Tidak Sejalan dengan Perbuatan
Kepercayaan tumbuh ketika perkataan seseorang sesuai dengan tindakannya. Sebaliknya, janji yang berulang kali tidak dipenuhi atau sikap yang berubah-ubah dapat membuat orang lain meragukan kredibilitasnya.
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Jawa Pos
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