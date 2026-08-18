8 Alasan Mengapa Rutinitas Keluarga Dapat Meningkatkan Kreativitas di Tempat Kerja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kreativitas sering dianggap sebagai kemampuan yang hanya muncul ketika seseorang mendapatkan inspirasi besar, bekerja di lingkungan yang bebas, atau memiliki waktu luang untuk berpikir.

Padahal, menurut psikologi, kreativitas juga dapat tumbuh dari hal-hal yang sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk rutinitas keluarga.

Rutinitas keluarga seperti sarapan bersama, mengantar anak, makan malam bersama, berbagi tugas rumah, berbicara sebelum tidur, atau memiliki jadwal akhir pekan yang teratur mungkin tampak tidak berhubungan dengan pekerjaan.

Namun, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat memberikan struktur, rasa aman, kesempatan untuk beristirahat, serta pengalaman sosial yang membantu otak bekerja secara lebih fleksibel.

Menariknya, kreativitas di tempat kerja tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan ide baru. Kreativitas juga mencakup kemampuan melihat masalah dari sudut pandang berbeda, menghubungkan berbagai informasi, menemukan solusi alternatif, beradaptasi dengan perubahan, dan menghasilkan pendekatan yang lebih efektif.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (14/8), terdapat 8 alasan mengapa rutinitas keluarga dapat meningkatkan kreativitas di tempat kerja menurut perspektif psikologi.

1. Rutinitas Keluarga Memberikan Rasa Aman yang Mendukung Kreativitas

Salah satu fondasi penting kreativitas adalah kondisi psikologis yang memungkinkan seseorang merasa aman untuk mencoba sesuatu yang baru.

Kreativitas membutuhkan eksperimen. Ketika seseorang menghasilkan ide, ia tidak selalu tahu apakah ide tersebut akan berhasil. Bahkan, sebagian besar ide kreatif mungkin tidak langsung berhasil. Karena itu, seseorang membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko secara psikologis.