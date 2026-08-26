Akhir Agustus Bawa Keberuntungan Bisnis, 12 Zodiak Ini Disebut Bakal Melesat

JawaPos.com - Penghujung Agustus 2026 dipercaya membawa momentum berbeda bagi setiap zodiak, terutama dalam urusan bisnis dan keuangan.

Dalam astrologi, karakter serta posisi planet kerap dikaitkan dengan peluang yang mungkin muncul dalam kehidupan seseorang. Sejumlah zodiak disebut memiliki dorongan lebih kuat untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan, hingga menemukan kesempatan baru.

Meski demikian, ramalan zodiak sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bukan sebagai kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Keberhasilan bisnis tetap dipengaruhi perencanaan, kerja keras, kondisi pasar, serta keputusan yang matang.

Dilansir dari akun YouTube ZODIAK ID, berikut ramalan 12 zodiak yang disebut memiliki peluang bisnis menjanjikan pada penghujung Agustus 2026.

1. Aries Aries digambarkan memiliki dorongan kuat untuk membawa bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Keberanian mengambil langkah baru dapat membuka peluang, terutama melalui inovasi produk maupun strategi pemasaran.

Namun, sifat spontan perlu diimbangi dengan perhitungan. Jangan sampai keputusan yang terlalu cepat justru mengganggu kondisi keuangan usaha.

Keuntungan yang diperoleh dapat diarahkan untuk promosi dan pengembangan bisnis, sementara sebagian lainnya sebaiknya tetap disimpan sebagai cadangan.

Nomor keberuntungan: 7, 15, 26.

2. Taurus Taurus diprediksi mendapatkan keuntungan dari pendekatan yang stabil dan konsisten. Kerja sama dengan mitra yang tepat serta produk berkualitas dapat menjadi sumber pertumbuhan usaha.