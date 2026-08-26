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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.10 WIB

Rezeki Berdatangan Tanpa Diduga, 6 Shio Ini Diprediksi Makin Beruntung

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mendapatkan keberuntungan dan kemudahan dalam kehidupan tentu menjadi harapan banyak orang. Dalam astrologi Tionghoa, peruntungan setiap shio kerap digambarkan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pada periode tertentu, beberapa shio dipercaya sedang berada dalam fase yang lebih positif. Peluang baru dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, relasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terduga.

Energi keberuntungan tersebut disebut dapat membuka jalan bagi pemilik shio tertentu untuk mendapatkan peluang dan kondisi finansial yang lebih baik.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang diprediksi memiliki aliran rezeki cukup kuat dalam waktu dekat.

Berikut enam shio tersebut:

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, gesit, dan pandai membaca kesempatan.

Pada periode ini, ide yang sebelumnya terlihat sederhana dipercaya dapat berkembang menjadi peluang yang lebih besar. Pemilik Shio Tikus mungkin menemukan kesempatan untuk memulai usaha, mendapatkan tawaran pekerjaan, atau dipercaya menangani tanggung jawab baru.

Kuncinya adalah keberanian untuk mengambil langkah ketika peluang tersebut datang. Jangan terlalu lama menunggu kepastian apabila kesempatan sudah terlihat jelas dan telah dipertimbangkan dengan matang.

Bagi Shio Tikus, keberuntungan disebut dapat muncul dari kemampuan mengubah gagasan menjadi tindakan nyata.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar dan konsisten. Mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan, tetapi biasanya tidak mudah berhenti di tengah perjalanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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