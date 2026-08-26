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Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.56 WIB

3 Shio Rezekinya Baik di Tahun 2026, Usaha Jauh dari Bangkrut Karena Selalu Dapat Cuan Besar

Shio yang rezekinya di tahun 2026 diramalkan baik hingga usahanya jauh dari bangkrut berkat cuan besar yang selalu diperoleh. (dok: magnific) - Image

Shio yang rezekinya di tahun 2026 diramalkan baik hingga usahanya jauh dari bangkrut berkat cuan besar yang selalu diperoleh. (dok: magnific)

JawaPos.com - Tahun 2026 diramalakan akan jadi periode yang menggembirakan bagi sejumlah pihak.

Tahun kuda api bisa jadi tahun keberuntungan khususnya bagi orang-orang yang berwirausaha atau berdagang.

Meski sepanjang tahun ketidakpastian kerap terjadi, akan tetapi karena adanya keberuntungan semua ketidakpastian itu bisa jadi sesuatu yang menguntungkan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang rezekinya di tahun 2026 diramalkan baik hingga usahanya jauh dari bangkrut berkat cuan besar yang selalu diperoleh.

1. Shio Kambing 

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kambing diramalkan akan menerima banyak hal positif dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan akan membuat mereka berada dekat cuan hingga usaha yang dikelola pun bisa tetap eksis bertahan.

Hoki juga dimungkinkan membuat mereka jadi punya momentum untuk membuat diri atau usaha yang dipunya jadi makin dikenal banyak orang.

Semangat dan keramahan yang selalu terpancar dalam diri membuat orang menyenangi dan tidak mudah melupakan bisnis yang dipunya. 

2. Shio Kelinci 

Editor: Hanny Suwindari
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