Hidup Penuh Keberuntungan, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Rezeki Tak Putus

seseorang yang kaya dari lahir./Freepik/waycss5
JawaPos.com – Weton memiliki tempat tersendiri dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Perhitungan weton berasal dari perpaduan hari dalam penanggalan tujuh hari dengan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Dalam Primbon Jawa, kombinasi tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.
Ada weton yang dipercaya harus melewati berbagai tantangan sebelum mencapai kemapanan. Namun, ada pula yang dianggap mempunyai peruntungan lebih baik sejak awal kehidupan.
Salah satu istilah yang dikenal dalam kepercayaan Jawa adalah “tibo sugih”, yang secara umum menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki jalan rezeki atau potensi kemakmuran yang kuat.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki kuat.
Jumat Legi kerap dianggap sebagai salah satu kombinasi weton yang memiliki aura positif. Dalam kepercayaan Jawa, orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai sifat yang mudah disukai dan mampu membangun hubungan baik dengan orang lain.
Kemampuan mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya kesempatan. Tanggung jawab yang diberikan kepada mereka bahkan dianggap dapat membuka pintu rezeki baru.
Karakter yang hangat dan mudah bergaul juga membuat pemilik Jumat Legi dipercaya memiliki jaringan sosial yang mendukung perjalanan hidupnya.
Pemilik weton Rabu Wage dipercaya memiliki peruntungan yang cukup menonjol sejak usia muda. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mudah menarik perhatian dan mempunyai peluang untuk berkembang dalam berbagai bidang.
Dalam urusan rezeki, Rabu Wage sering dikaitkan dengan keberuntungan yang terus mengikuti perjalanan hidup. Bahkan, terdapat ungkapan dalam kepercayaan Jawa yang menggambarkan rezeki pemilik weton ini seolah tidak mudah habis hingga usia lanjut.
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Jawa Pos
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