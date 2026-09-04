Rezeki Justru Makin Deras Saat Tua, Ini 3 Shio yang Diprediksi Beruntung

JawaPos.com – Masa tua kerap menjadi fase kehidupan yang ingin dijalani dengan tenang. Setelah bertahun-tahun bekerja dan berusaha, memiliki kondisi finansial yang mapan tentu dapat membuat seseorang menjalani hari-hari tanpa terlalu memikirkan kebutuhan ekonomi.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dipercaya mempunyai peruntungan finansial lebih baik ketika memasuki usia matang. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu membangun kestabilan sejak usia produktif sehingga hasilnya dapat dirasakan ketika sudah lebih tua.

Sumber kemapanan tersebut bisa berasal dari karier, usaha, tabungan, investasi, maupun keputusan finansial yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Dilansir dari Naurakom, berikut tiga shio yang disebut memiliki peluang menikmati masa tua dengan kondisi finansial yang lebih nyaman.

1. Shio Kambing Shio Kambing dikenal memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu membangun kestabilan finansial secara bertahap.

Alih-alih mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat, mereka cenderung memilih langkah yang lebih terukur. Pilihan terhadap pekerjaan yang stabil maupun instrumen keuangan dengan risiko yang telah dipertimbangkan dapat menjadi bagian dari perjalanan mereka mengumpulkan kekayaan.

Konsistensi menjadi salah satu kekuatan utama. Sedikit demi sedikit, hasil kerja keras yang dilakukan selama bertahun-tahun diyakini dapat menjadi fondasi kehidupan yang lebih mapan ketika memasuki usia tua.

2. Shio Kerbau Kesabaran dan kegigihan menjadi karakter yang sering dilekatkan pada Shio Kerbau. Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah ketika harus menghadapi proses panjang dalam pekerjaan maupun kehidupan.

Sikap tersebut dipercaya dapat membantu mereka mempertahankan karier sekaligus mengejar posisi yang lebih baik. Dengan pengalaman yang terus bertambah, peluang memperoleh penghasilan lebih besar pun dianggap semakin terbuka.