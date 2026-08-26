Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi akan menjalani hari yang cukup positif pada Rabu (26/8). Kesuksesan dapat diraih dengan usaha yang relatif ringan, sementara rasa percaya diri semakin meningkat.

Kemampuan yang dimiliki Scorpio juga berpeluang mendapat pengakuan. Sejumlah kesempatan dalam pekerjaan hingga kondisi keuangan yang mendukung membuat hari ini menjadi momentum yang baik untuk mengembangkan diri.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Rabu (26/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, Scorpio berada dalam kondisi yang menguntungkan. Anda dapat meraih keberhasilan tanpa harus mengerahkan usaha yang terlalu besar. Kepercayaan diri yang meningkat membuat Anda semakin yakin menunjukkan kemampuan kepada orang lain. Manfaatkan energi positif ini untuk mengambil langkah yang selama ini mungkin masih tertunda.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara berjalan dengan suasana yang menyenangkan. Anda cenderung bersikap lebih ramah dan fleksibel ketika menghadapi pasangan.

Sikap tersebut membuat pasangan merasa nyaman dan dihargai. Komunikasi yang hangat juga dapat memperkuat kedekatan emosional dalam hubungan.

Karier Scorpio

Peluang baru berpotensi muncul dalam pekerjaan. Jangan melewatkan kesempatan tersebut karena bisa menjadi sarana untuk mengasah sekaligus menunjukkan kemampuan yang Anda miliki.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.41 WIB

Ramalan Zodiak Libra 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.17 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore