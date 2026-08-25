Naluri Bisnis Kuat, 4 Shio Ini Konon Selalu Tahu Cara Mendatangkan Uang

ilustrasi orang yang pandai hasilkan uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kemampuan mengelola keuangan tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar penghasilan seseorang. Cara menyimpan, membelanjakan, membaca peluang, hingga mengambil keputusan finansial juga turut menentukan kondisi ekonomi dalam jangka panjang.
Ada orang yang cenderung berhati-hati sebelum mengeluarkan uang. Sebagian lainnya memiliki naluri bisnis yang kuat dan mampu melihat kesempatan ketika orang lain belum menyadarinya.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter semacam itu kerap dikaitkan dengan shio tertentu. Mereka dipercaya mempunyai pola pikir yang strategis, disiplin, dan cukup jeli dalam memanfaatkan peluang untuk meningkatkan penghasilan.
Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki kecerdasan finansial dan cenderung selangkah lebih maju dalam urusan menghasilkan uang.
Pemilik shio Kerbau dikenal memiliki pendekatan yang tenang dan penuh perhitungan ketika berhadapan dengan uang. Mereka tidak mudah tergoda mengambil keputusan finansial secara terburu-buru.
Bagi mereka, membangun kekayaan merupakan proses yang membutuhkan kesabaran. Karena itu, mereka cenderung memilih strategi yang stabil dan memiliki potensi memberikan hasil dalam jangka panjang.
Kegigihan juga menjadi salah satu kekuatan Kerbau. Keinginan untuk menciptakan kehidupan yang nyaman membuat mereka rela bekerja keras dan konsisten dalam mengejar target finansial.
Kelinci digambarkan sebagai sosok yang teliti ketika harus mengambil keputusan berkaitan dengan keuangan. Mereka lebih suka mempelajari berbagai pilihan sebelum menentukan langkah.
Sebelum membeli sesuatu atau menempatkan uang pada sebuah investasi, mereka cenderung mempertimbangkan manfaat, risiko, dan konsekuensinya terlebih dahulu.
Kebiasaan membuat perencanaan tersebut membuat Kelinci dianggap mampu menjaga kondisi finansial tetap terkendali. Mereka juga gemar mencari cara untuk mengurangi pengeluaran sekaligus membuka peluang tambahan untuk meningkatkan pemasukan.
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Jawa Pos
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