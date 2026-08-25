Berkah Kekayaan Menanti, 6 Shio Ini Disebut Punya Momentum Hoki yang Kuat

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera. Selain bekerja keras, dalam sejumlah tradisi masyarakat Tiongkok keberuntungan juga kerap dikaitkan dengan keseimbangan energi dan momentum kehidupan.

Astrologi Tiongkok merupakan salah satu kepercayaan yang digunakan untuk membaca karakter serta peruntungan berdasarkan tahun kelahiran. Dalam ramalan tertentu, terdapat periode ketika beberapa shio dianggap memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keberuntungan finansial.

Namun, peluang tersebut tetap perlu diimbangi dengan kemampuan mengambil keputusan, mengatur keuangan, dan memanfaatkan kesempatan secara bijaksana.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut berpotensi memperoleh limpahan rezeki serta kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial.

1. Shio Tikus Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dan kemampuan membaca situasi. Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal ketika mereka menghadapi peluang bisnis maupun pekerjaan.

Dalam ramalan yang beredar, Tikus berpeluang menemukan kesempatan baru, baik berupa usaha, proyek, maupun perkembangan karier.

Keuntungan yang diperoleh sebaiknya tidak langsung dihabiskan. Mengalokasikan sebagian penghasilan untuk tabungan atau instrumen keuangan yang dipahami risikonya dapat membantu menjaga kondisi finansial tetap stabil.

Intinya, keberanian mengambil kesempatan perlu berjalan beriringan dengan perhitungan yang matang.

2. Shio Naga Shio Naga sering digambarkan sebagai sosok percaya diri dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemampuan tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.