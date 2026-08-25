Dijuluki Weton Pilihan, 5 Weton Ini Diramal Mudah Menarik Kekayaan

Ilustrasi weton sabda pandawa pembawa kekayaan tanpa batas (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini telah lama menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa.
Salah satu ramalan yang menarik perhatian adalah weton yang dikaitkan dengan istilah Sabda Pandawa. Dalam kisah pewayangan, Pandawa dikenal sebagai tokoh yang menjunjung keberanian, kebenaran, dan keadilan. Dari simbol tersebut kemudian berkembang berbagai tafsir mengenai sosok yang dianggap memiliki kewibawaan, keberuntungan, serta kemampuan membawa kesejahteraan.
Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki karakter dan keberuntungan yang selaras dengan gambaran tersebut.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14 dan dalam sejumlah tafsir primbon digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, teliti, serta memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan.
Pemilik weton ini dipercaya mampu meraih posisi yang baik berkat kemampuan berpikir dan kecermatannya. Mereka juga disebut cukup pandai mengatur keuangan sehingga hasil kerja yang diperoleh dapat dikelola dengan baik.
Karakter tersebut membuat Minggu Pahing sering dikaitkan dengan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan analisis dan tanggung jawab besar, seperti pendidik, peneliti, pejabat, maupun pemimpin.
Di sisi lain, mereka perlu berhati-hati terhadap kecenderungan terlalu percaya diri atau terlalu perhitungan dalam menggunakan hartanya.
Senin Pon memiliki neptu 11 dan dikenal dalam ramalan sebagai sosok yang rendah hati, pandai berkomunikasi, serta cenderung menghindari konflik.
Mereka disebut lebih suka mencari jalan tengah daripada memperpanjang persoalan. Sikap tersebut membuat Senin Pon mudah diterima dalam lingkungan sosial.
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Jawa Pos
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