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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.36 WIB

Rezeki Makin Lancar, 6 Weton Ini Diprediksi Cepat Mencapai Kemapanan

seseorang yang kaya tanpa proses yang lama./Freepik - Image

seseorang yang kaya tanpa proses yang lama./Freepik

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan seseorang dalam memperoleh rezeki tidak hanya dikaitkan dengan kerja keras. Weton kelahiran juga kerap dipercaya mempunyai hubungan dengan karakter, keberuntungan, dan jalan kehidupan seseorang.

Primbon Jawa sebagai salah satu warisan budaya leluhur memuat berbagai penafsiran mengenai kombinasi hari dan pasaran kelahiran. Dari sekian banyak weton, terdapat beberapa yang diyakini mempunyai peruntungan lebih baik dalam urusan ekonomi dan kesempatan hidup.

Enam weton berikut disebut memiliki jalan rezeki yang relatif terbuka. Mereka dipercaya mampu memanfaatkan peluang dengan cepat sehingga berpotensi mencapai kemapanan dalam waktu lebih singkat.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut enam weton yang dalam ramalan primbon Jawa disebut mempunyai peluang besar untuk memperoleh keberkahan dan kemakmuran.

1. Senin Wage

Pemilik weton Senin Wage digambarkan sebagai pribadi yang mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sifat tersebut dapat menjadi modal penting ketika mereka menjalankan pekerjaan, membangun usaha, maupun menjalin kerja sama.

Dalam ramalan yang beredar, Senin Wage sering disebut memiliki kemampuan bertemu dengan orang atau kesempatan yang tepat pada waktu yang sesuai.

Ketika peluang tersebut datang, mereka dipercaya mampu mengelolanya menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena itu, jalan menuju kemapanan bagi weton ini digambarkan tidak selalu harus berlangsung melalui proses yang panjang.

2. Kamis Legi

Kamis Legi dikenal dalam ramalan ini sebagai weton yang mempunyai daya tarik terhadap peluang finansial. Mereka disebut cukup cermat ketika menentukan pilihan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan uang.

Kemampuan membaca situasi membuat mereka dianggap cocok menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari perdagangan, jasa, hingga investasi.

Namun, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap bijaksana. Dalam kepercayaan primbon, kemudahan rezeki sebaiknya tidak membuat seseorang terlena ataupun berlebihan dalam menikmati hasilnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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