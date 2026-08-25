Wong Sugih di Depan Mata! 4 Weton Ini Diramal Ketiban Rezeki Besar

JawaPos.com – Pergantian bulan kerap dimaknai sebagai momentum baru dalam perjalanan hidup. Dalam kepercayaan Jawa, perubahan waktu juga terkadang dikaitkan dengan pergeseran peruntungan, termasuk dalam urusan rezeki dan finansial.

Berdasarkan penafsiran dalam primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang disebut memiliki peluang mengalami perubahan nasib setelah memasuki penghujung Agustus 2026. Rezeki yang sebelumnya berjalan biasa saja dipercaya dapat menjadi lebih lancar.

Bahkan, beberapa weton disebut berpotensi mengalami peningkatan kondisi ekonomi secara signifikan hingga mencapai kehidupan yang jauh lebih makmur.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut empat weton yang dalam ramalan tersebut diprediksi mengalami peningkatan peruntungan setelah Agustus 2026.

Perlu diketahui, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan ataupun kondisi finansial seseorang.

1. Kamis Legi Kamis Legi digambarkan sebagai sosok yang memiliki semangat kerja tinggi. Ketika sudah memasuki usia matang, pemilik weton ini dipercaya mampu berdiri secara mandiri dan menikmati hasil dari kerja keras yang dilakukan sejak muda.

Selain pekerja keras, mereka disebut mempunyai pembawaan karismatik dan rasa tanggung jawab yang kuat. Loyalitas terhadap teman, keluarga, maupun pasangan juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Kamis Legi.

Dalam penafsiran primbon, kesuksesan weton ini tidak datang begitu saja. Kegigihan dan kemauan untuk terus bekerja menjadi bagian penting dalam membuka jalan rezekinya.

Setelah Agustus 2026, Kamis Legi diramalkan mengalami peningkatan dalam urusan penghidupan. Kondisi ekonomi disebut semakin membaik dan peluang mendapatkan rezeki dalam jumlah besar semakin terbuka.