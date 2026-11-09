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Penulis: Muhammad Rais Raya
Senin, 9 November 2026 | 20.55 WIB

3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Pintu Rezekinya Terbuka Lebar, Hidup Seketika Jadi Banyak Duit

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 pintu rezekinya terbuka lebar saat hidup seketika jadi banyak duit. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 pintu rezekinya terbuka lebar saat hidup seketika jadi banyak duit. (dok: magnific)

JawaPos.com - Perubahan hidup seseorang bisa terjadi karena serangkaian hal, salah satunya terbukanya pintu rezeki.

Melalui kemudahan dalam mendapatkan kehidupan, banyak aspek yang ada di hidup seseorang jadi bisa berjalan dengan lebih baik.

Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri ada segelintir orang yang bisa menjalani nasib baik berkat keberuntungan yang banyak memihak kepada.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 pintu rezekinya terbuka lebar saat hidup seketika jadi banyak duit.

1. Weton Minggu Pon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pon umumnya diberkahi dengan kemampuan komunikasi yang baik.

Menurut perhitungan, mereka yang berweton satu ini bisa mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah sepanjang akhir tahun 2026.

Kesejahteraan hidup pun bisa mereka peroleh sehingga keluarga di rumah pun bisa ikut harmonis. 

Diyakini banyak rezeki yang hadir melalui kerabat atau teman dekat yang tidak terlepas juga dari kemampuan mereka menjaga hubungan baik.

2. Weton Kamis Wage 

Editor: Hanny Suwindari
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