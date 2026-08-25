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Rabbany Wanadriani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.51 WIB

Rezeki dan Kesuksesan Mengikuti, Ini 5 Shio yang Disebut Punya Peruntungan Istimewa

Ilustrasi shio yang sukses. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang sukses. (Magnific)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda dalam mengejar kesuksesan. Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut salah satunya dipercaya dapat dikaitkan dengan shio yang menaungi tahun kelahiran seseorang.

Sejumlah shio disebut memiliki sifat yang mendukung pencapaian jangka panjang, terutama dalam hal ambisi, keberanian mengambil peluang, kemampuan beradaptasi, dan ketekunan.

Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari astrologi dan kepercayaan populer. Kesuksesan serta kekayaan dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, keputusan, kesempatan, dan berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari naurakom, berikut lima shio yang disebut mempunyai karakter yang mendukung jalan menuju kesuksesan dan kemapanan.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal memiliki pola pikir strategis. Mereka cenderung mampu membaca situasi dan melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Kemampuan tersebut membuat pemilik shio Tikus digambarkan pandai memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal kecil yang dianggap kurang menjanjikan oleh orang lain dapat mereka kembangkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai.

Dalam urusan finansial, sifat penuh perhitungan dan kemampuan melihat peluang menjadi salah satu kekuatan yang sering dilekatkan pada shio ini.

2. Shio Naga

Naga merupakan salah satu simbol yang cukup kuat dalam budaya Tiongkok dan kerap dikaitkan dengan kekuatan serta keberuntungan.

Pemilik shio Naga digambarkan mempunyai pengaruh besar dan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka disebut mampu menarik perhatian sekaligus membangun kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Keberuntungan yang dikaitkan dengan Naga tidak selalu berupa uang. Pengaruh, jaringan, kepercayaan, dan kesempatan besar juga dianggap sebagai bentuk keberuntungan yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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