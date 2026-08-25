Ramalan Zodiak Libra 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih tenang menghadapi berbagai hal yang muncul. Keinginan untuk terus berkembang justru bisa membuat Anda terlalu banyak berpikir dan terbebani oleh standar yang dibuat sendiri.

Tekanan juga berpotensi muncul dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi. Karena itu, menjaga emosi dan menghindari konflik menjadi kunci agar berbagai urusan Libra tetap berjalan dengan baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Selasa (25/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober) Secara umum, hari ini Libra perlu mengurangi kecenderungan berpikir berlebihan. Keinginan untuk mempertahankan standar pertumbuhan dan perkembangan yang baik dapat membuat pikiran terasa lebih penuh dari biasanya. Cobalah tetap rileks dan tidak terlalu larut dalam emosi.

Cinta Libra Hubungan asmara perlu dijaga dari perselisihan yang tidak perlu. Perbedaan pendapat dengan pasangan sebaiknya tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Kesabaran menjadi hal penting hari ini. Cobalah mendekati pasangan dengan sikap lebih tenang agar komunikasi tetap berjalan baik dan suasana hubungan tetap harmonis.

Karier Libra Tekanan pekerjaan kemungkinan terasa lebih tinggi dibandingkan biasanya. Banyaknya tuntutan dapat membuat Anda lebih mudah merasa terbebani saat menyelesaikan berbagai tugas.

Menjaga hubungan baik dengan rekan kerja akan membantu menghindari masalah. Hindari membawa tekanan pekerjaan ke dalam komunikasi dengan orang lain agar suasana kerja tetap kondusif.

Kesehatan Libra Kondisi mental perlu mendapat perhatian lebih. Pikiran yang terlalu terbebani dan stres dapat membuat tubuh ikut merasakan dampaknya.