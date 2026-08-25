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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.41 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi akan menjalani hari yang penuh energi positif. Aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah, sementara tingkat kesadaran yang tinggi membantu Anda mengambil langkah yang mendukung perkembangan diri.

Keberhasilan juga berpotensi terasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga hubungan asmara. Kondisi keuangan dan kebugaran tubuh pun menunjukkan situasi yang cukup baik hari ini.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Selasa (25/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini bisa menjadi salah satu momen yang menguntungkan bagi Scorpio. Anda akan merasa lebih bersemangat dan mampu menjalankan berbagai aktivitas tanpa banyak hambatan. Tingkat energi dan kesadaran yang tinggi membuat Anda lebih siap menghadapi berbagai situasi.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara berjalan dengan suasana yang lebih terbuka. Anda mampu mengungkapkan perasaan kepada pasangan sehingga tidak ada banyak hal yang harus dipendam sendiri.

Keterbukaan tersebut dapat membantu membangun pemahaman yang lebih dewasa dalam hubungan. Manfaatkan momen ini untuk memperkuat kedekatan dan saling memahami kebutuhan masing-masing.

Karier Scorpio

Editor: Kuswandi
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