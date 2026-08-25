Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.38 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Selasa, 25 Agustus 2026: Hadapi Tekanan Kerja dengan Tenang

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Scorpio pada Selasa, 25 Agustus 2026, mungkin diwarnai ketegangan di lingkungan pekerjaan.

Beberapa situasi dapat membuat suasana terasa kurang nyaman, terutama ketika perbedaan pendapat atau tekanan muncul secara bersamaan.

Kondisi tersebut berpotensi menguras kesabaran, tetapi Scorpio tidak perlu langsung menganggapnya sebagai pertanda buruk bagi perjalanan karier.

Hari esok justru dapat menjadi kesempatan bagi Scorpio untuk menunjukkan kemampuan menjaga sikap profesional ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan.

Daripada terlalu larut dalam konflik di sekitar, Scorpio sebaiknya memusatkan perhatian pada tanggung jawab sendiri dan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Hal terpenting adalah tetap fokus pada pekerjaan yang berada dalam tanggung jawab sendiri. Jangan terlalu banyak menghabiskan energi untuk memikirkan konflik antarrekan apabila persoalan tersebut tidak berkaitan langsung dengan tugas Scorpio.

Jika terjadi perbedaan pendapat, hindari memberikan respons secara spontan. Scorpio sebaiknya memberi waktu untuk memahami situasi sebelum menyampaikan tanggapan. Sikap tenang dapat membantu mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ingin Bahagia dalam Karier? Hindari 8 Kesalahan yang Sering Menjebak - Image
Lifestyle

Ingin Bahagia dalam Karier? Hindari 8 Kesalahan yang Sering Menjebak

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Sabar Hadapi Rekan Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Sabar Hadapi Rekan Kerja

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.29 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Rabu, 26 Agustus 2026: Berani Sampaikan Gagasan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Rabu, 26 Agustus 2026: Berani Sampaikan Gagasan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.26 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore