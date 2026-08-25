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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 25 Agustus 2026 | 14.58 WIB

3 Shio Kepribadian Paling Kuat dan Berpengaruh Menurut Astrologi Tionghoa

Shio kepribadian paling kuat dan berpengaruh menurut astrologi tionghoa./Magnific/ katemangostar - Image

Shio kepribadian paling kuat dan berpengaruh menurut astrologi tionghoa./Magnific/ katemangostar

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa mengenal dua belas shio yang masing-masing memiliki kepribadian dan makna tersendiri.

Beberapa shio dikenal sangat kuat dan berpengaruh dibandingkan shio lainnya dalam kepercayaan Tionghoa.

Setiap tahun shio membawa nuansa dan tradisi unik yang mencerminkan kepribadian khas dari hewan penguasanya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (25/8), dijelaskan beberapa shio paling kuat dan berpengaruh menurut astrologi Tionghoa secara lengkap.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai salah satu simbol paling kuat dan penuh keberuntungan dalam budaya Tionghoa.

Banyak pasangan bahkan berusaha keras merencanakan kehamilan pada tahun Naga demi mendapatkan keturunan yang istimewa.

Kepercayaan ini muncul karena tahun Naga dianggap membawa kesuksesan luar biasa bagi siapa pun yang lahir di dalamnya.

Naga menjadi lambang kemegahan, kesuksesan, kekuasaan, kepemimpinan, kemurahan hati, sekaligus keberuntungan yang besar.

Orang yang lahir dengan shio Naga diyakini memiliki ambisi tinggi serta bakat dan kecerdasan alami yang menonjol.

Editor: Hanny Suwindari
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