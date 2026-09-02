Bukan Sekadar Hemat, 8 Kepribadian Ini Kerap Terlihat pada Orang yang Hobi Memasak di Rumah

ilustrasi memasak (Freepik)
JawaPos.com – Kebiasaan makan setiap orang tentu berbeda. Ada yang lebih senang mencoba berbagai hidangan di restoran, tetapi ada pula yang justru merasa lebih nyaman menyiapkan makanan sendiri di rumah.
Memasak memang membutuhkan waktu dan tenaga. Mulai dari menentukan menu, membeli bahan, menyiapkan bumbu, hingga membersihkan peralatan setelah selesai. Meski demikian, aktivitas tersebut tetap menjadi pilihan bagi banyak orang karena memberikan kepuasan tersendiri.
Menariknya, kebiasaan lebih sering memasak di rumah ternyata dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan dalam kepribadian. Cara seseorang memilih makanan dan menjalani aktivitas di dapur dapat mencerminkan bagaimana ia mengatur kehidupan sehari-hari.
Dilansir dari Geediting, berikut delapan karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang lebih suka memasak di rumah dibandingkan makan di luar.
Baca Juga:Orang yang Datang 10 Menit Lebih Awal Alih-alih Tepat Waktu Biasanya Menunjukkan 9 Ciri Kepribadian
Orang yang gemar memasak biasanya tidak keberatan melakukan berbagai hal secara mandiri. Mereka terbiasa menentukan sendiri menu yang ingin disantap, memilih bahan, hingga mengolahnya menjadi makanan.
Kebiasaan tersebut dapat mencerminkan pribadi yang cukup mandiri dan tidak mudah bergantung pada bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, karakter ini juga bisa terlihat dari kecenderungan mereka untuk berusaha mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan.
Memasak tidak selalu bisa dilakukan secara terburu-buru. Ada bahan yang perlu dipotong, bumbu yang harus ditumis hingga harum, serta makanan yang harus dimasak dengan durasi tertentu.
Karena itu, orang yang menikmati kegiatan memasak biasanya cukup terbiasa dengan proses. Mereka cenderung memahami bahwa hasil yang baik membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan waktu.
Memasak sendiri memungkinkan seseorang mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam makanan. Mereka juga dapat menentukan jumlah garam, minyak, gula, sayuran, maupun bahan lainnya sesuai kebutuhan.
Kebiasaan ini bisa menunjukkan adanya perhatian terhadap pola hidup dan makanan yang dikonsumsi. Namun, tentu saja, seseorang yang memasak di rumah tidak otomatis selalu memiliki pola makan sehat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya