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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 2 September 2026 | 18.21 WIB

Bukan Sekadar Hemat, 8 Kepribadian Ini Kerap Terlihat pada Orang yang Hobi Memasak di Rumah

ilustrasi memasak (Freepik) - Image

ilustrasi memasak (Freepik)

JawaPos.com – Kebiasaan makan setiap orang tentu berbeda. Ada yang lebih senang mencoba berbagai hidangan di restoran, tetapi ada pula yang justru merasa lebih nyaman menyiapkan makanan sendiri di rumah.

Memasak memang membutuhkan waktu dan tenaga. Mulai dari menentukan menu, membeli bahan, menyiapkan bumbu, hingga membersihkan peralatan setelah selesai. Meski demikian, aktivitas tersebut tetap menjadi pilihan bagi banyak orang karena memberikan kepuasan tersendiri.

Menariknya, kebiasaan lebih sering memasak di rumah ternyata dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan dalam kepribadian. Cara seseorang memilih makanan dan menjalani aktivitas di dapur dapat mencerminkan bagaimana ia mengatur kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Geediting, berikut delapan karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang lebih suka memasak di rumah dibandingkan makan di luar.

1. Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri

Orang yang gemar memasak biasanya tidak keberatan melakukan berbagai hal secara mandiri. Mereka terbiasa menentukan sendiri menu yang ingin disantap, memilih bahan, hingga mengolahnya menjadi makanan.

Kebiasaan tersebut dapat mencerminkan pribadi yang cukup mandiri dan tidak mudah bergantung pada bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, karakter ini juga bisa terlihat dari kecenderungan mereka untuk berusaha mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan.

2. Telaten dan Menghargai Proses

Memasak tidak selalu bisa dilakukan secara terburu-buru. Ada bahan yang perlu dipotong, bumbu yang harus ditumis hingga harum, serta makanan yang harus dimasak dengan durasi tertentu.

Karena itu, orang yang menikmati kegiatan memasak biasanya cukup terbiasa dengan proses. Mereka cenderung memahami bahwa hasil yang baik membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan waktu.

3. Memiliki Perhatian terhadap Apa yang Dikonsumsi

Memasak sendiri memungkinkan seseorang mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam makanan. Mereka juga dapat menentukan jumlah garam, minyak, gula, sayuran, maupun bahan lainnya sesuai kebutuhan.

Kebiasaan ini bisa menunjukkan adanya perhatian terhadap pola hidup dan makanan yang dikonsumsi. Namun, tentu saja, seseorang yang memasak di rumah tidak otomatis selalu memiliki pola makan sehat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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