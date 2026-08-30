Diam Bukan Berarti Lemah, Ini 7 Kekuatan Introvert yang Sering Tak Disadari

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Di tengah lingkungan yang sering mengutamakan keberanian berbicara, kemampuan tampil di depan umum, dan kecepatan dalam mengambil tindakan, orang yang pendiam terkadang mudah dianggap kurang percaya diri.
Karakter tersebut sering dilekatkan kepada pribadi introvert. Padahal, introversi tidak otomatis berarti pemalu, tidak mampu bersosialisasi, atau tidak menyukai orang lain.
Introvert pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan energi dan memproses pengalaman sosial. Karena itu, sifat yang terlihat sebagai kekurangan dari luar sebenarnya dapat menjadi kekuatan dalam situasi tertentu.
Orang introvert mungkin membutuhkan waktu lebih lama sebelum berbicara, lebih nyaman dengan kelompok kecil, atau memilih menghabiskan waktu sendirian. Namun, kebiasaan tersebut juga dapat memberikan sejumlah keunggulan.
Dilansir dari Expert Editor, berikut tujuh kekuatan yang kerap dimiliki orang introvert tetapi sering disalahartikan sebagai kelemahan.
Orang introvert terkadang dianggap lamban karena tidak langsung memberikan jawaban ketika menghadapi pilihan penting.
Padahal, sebagian orang memang membutuhkan waktu untuk memikirkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan sikap. Mereka cenderung mengumpulkan informasi, mempertimbangkan konsekuensi, kemudian mengambil keputusan setelah merasa cukup yakin.
Cara berpikir seperti ini dapat menjadi keuntungan ketika seseorang menghadapi persoalan yang membutuhkan ketelitian dan perencanaan.
Jadi, tidak langsung bertindak bukan selalu berarti ragu. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut justru menunjukkan seseorang sedang berusaha mengambil keputusan secara matang.
Kesendirian sering kali disalahartikan sebagai kesepian. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda.
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Jawa Pos
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