7 Alasan Mengapa Kepribadian “Baik” Mungkin Merusak Hidup Kamu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang terlalu baik / foto: Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Menjadi orang baik sering dianggap sebagai salah satu kualitas terbaik yang bisa dimiliki seseorang.

Kita diajarkan untuk membantu orang lain, menjaga perasaan, tidak menyusahkan siapa pun, mudah memaafkan, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan. Sejak kecil, banyak orang bahkan mendapatkan pujian ketika mereka mampu menahan keinginan sendiri demi orang lain.



Masalahnya, menjadi baik tidak selalu sama dengan menjadi sehat secara psikologis.



Ada perbedaan besar antara kebaikan yang lahir dari empati dan kebaikan yang muncul karena takut ditolak, takut mengecewakan, merasa bersalah, atau merasa bahwa diri sendiri tidak berharga jika tidak berguna bagi orang lain.



Seseorang bisa terlihat sangat baik dari luar, tetapi diam-diam hidup dalam kelelahan, kebencian yang dipendam, hubungan yang tidak seimbang, dan kehilangan kemampuan untuk memahami apa yang sebenarnya ia inginkan.



Dalam psikologi, pola seperti people-pleasing, kesulitan menetapkan batasan, kebutuhan berlebihan akan penerimaan, dan kecenderungan mengorbankan diri dapat menjadi masalah ketika dilakukan terus-menerus.



Jadi, persoalannya bukan bahwa “menjadi baik itu buruk.”



Persoalannya adalah ketika kamu merasa harus selalu baik, bahkan ketika kebaikan itu mulai menghancurkan dirimu sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (3/9), terdapat tujuh alasan mengapa kepribadian “baik” dalam bentuk yang ekstrem justru bisa merusak hidupmu.



1. Kamu Terlalu Sering Mengatakan “Iya” Ketika Sebenarnya Ingin Mengatakan “Tidak”



Salah satu jebakan terbesar dari menjadi orang yang terlalu ingin menyenangkan orang lain adalah kesulitan mengatakan tidak.



Teman meminta bantuan ketika kamu sedang sibuk.



Rekan kerja meminta kamu mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu.



Keluarga membutuhkan sesuatu ketika kamu sedang kelelahan.



Pasangan meminta perhatian ketika kamu sebenarnya membutuhkan waktu sendiri.



Dan hampir setiap kali, jawabanmu adalah:



“Iya, tidak apa-apa.”



Padahal sebenarnya ada banyak hal yang ingin kamu katakan:



“Maaf, aku tidak bisa.”



“Aku sedang terlalu lelah.”



“Aku tidak punya waktu.”



“Aku tidak nyaman dengan hal itu.”



“Aku ingin beristirahat.”



Namun kamu menahannya karena takut dianggap egois.



Dalam psikologi, kemampuan mengatakan tidak berkaitan erat dengan personal boundaries atau batasan pribadi.



Batasan bukan berarti kamu tidak peduli kepada orang lain. Batasan membantu seseorang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat ia lakukan tanpa mengorbankan kesehatan psikologisnya.



Masalah muncul ketika kamu menganggap bahwa menolak permintaan orang lain berarti menjadi orang jahat.



Akibatnya, kamu mulai menggunakan energi untuk mempertahankan citra sebagai seseorang yang selalu bisa diandalkan.



Lama-kelamaan, hidupmu dipenuhi kewajiban yang sebenarnya tidak pernah kamu pilih.



Yang lebih berbahaya adalah ketika orang-orang di sekitarmu mulai menganggap ketersediaanmu sebagai sesuatu yang otomatis.



Karena kamu selalu berkata iya, mereka tidak belajar menghargai batasanmu.



Akhirnya kamu mungkin berpikir:



“Kenapa semua orang selalu memanfaatkan aku?”



Padahal sebagian masalahnya adalah kamu tidak pernah memberi tahu mereka di mana batasmu.



Mengatakan “tidak” bukan berarti kamu berubah menjadi orang jahat.



Terkadang, mengatakan “tidak” adalah cara untuk menjaga agar “iya” yang kamu berikan benar-benar tulus.



2. Kamu Bisa Menyimpan Kebencian Karena Terlalu Sering Mengorbankan Diri



Orang yang terlalu baik sering terlihat sangat sabar.



Mereka memaklumi kesalahan.



Memaafkan berkali-kali.



Mengalah dalam konflik.



Menahan komentar.



Tidak mempermasalahkan perlakuan buruk.



Namun emosi tidak selalu menghilang hanya karena kamu memilih diam.



Ketika kebutuhan dan perasaan terus ditekan, rasa frustrasi dapat menumpuk.



Awalnya mungkin hanya berupa:



“Tidak apa-apa.”



Kemudian berubah menjadi:



“Ya sudah, aku mengerti.”



Lalu:



“Sudahlah, aku yang mengalah.”



Sampai akhirnya:



“Kenapa tidak ada yang pernah menghargai aku?”



Di sinilah muncul paradoks orang yang terlalu baik.



Kamu ingin menjaga hubungan, tetapi cara yang kamu gunakan untuk menjaganya justru membuatmu semakin kecewa terhadap hubungan tersebut.



Kamu mungkin tidak berani mengungkapkan kemarahan secara langsung sehingga kemarahan itu muncul dalam bentuk lain: menjauh, menjadi dingin, menyindir, mudah tersinggung, atau tiba-tiba meledak setelah terlalu lama menahan diri.



Padahal konflik yang sehat tidak selalu berarti hubungan sedang rusak.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang seharusnya bisa mengatakan:



“Aku tidak suka ketika kamu melakukan itu.”



“Aku merasa tidak dihargai.”



“Aku membutuhkan sesuatu yang berbeda.”



“Aku tidak bersedia diperlakukan seperti itu.”



Konflik semacam ini justru dapat membantu dua orang memahami kebutuhan satu sama lain.



Sebaliknya, terus-menerus mengalah tanpa komunikasi dapat menciptakan ketidakseimbangan emosional.



Satu orang terus meminta.



Satu orang terus memberi.



Satu orang terbiasa mendapatkan.



Satu orang terbiasa mengorbankan diri.



Dan pada akhirnya, pemberi bisa merasa kosong.



3. Harga Dirimu Bisa Bergantung pada Seberapa Berguna Kamu bagi Orang Lain



Ini adalah salah satu konsekuensi yang lebih dalam.



Ketika seseorang terlalu lama mendapatkan penerimaan karena selalu membantu, mengalah, atau menyenangkan orang lain, ia dapat mulai menghubungkan nilai dirinya dengan kegunaannya.



Pola pikirnya menjadi:



“Aku berharga kalau aku dibutuhkan.”



“Aku disukai kalau aku membantu.”



“Aku akan diterima kalau aku tidak merepotkan.”



“Aku harus membuat semua orang senang.”



“Aku tidak boleh mengecewakan siapa pun.”



Masalahnya, kebutuhan manusia terhadap orang lain tidak pernah berhenti.



Akan selalu ada seseorang yang membutuhkan bantuan.



Akan selalu ada seseorang yang tidak puas.



Akan selalu ada seseorang yang memiliki ekspektasi.



Jika harga dirimu bergantung pada kemampuan memenuhi ekspektasi tersebut, kamu akan hidup dalam perlombaan yang tidak pernah selesai.



Kamu bekerja lebih keras.



Membantu lebih banyak.



Memberi lebih banyak.



Mengorbankan lebih banyak.



Tetapi rasa “cukup” tidak pernah datang.



Secara psikologis, harga diri yang lebih sehat seharusnya tidak hanya bergantung pada penilaian eksternal.



Kamu tetap berharga ketika sedang tidak produktif.



Kamu tetap berharga ketika sedang tidak membantu siapa pun.



Kamu tetap berharga ketika seseorang tidak menyukaimu.



Dan kamu tetap berharga ketika mengatakan:



“Aku tidak bisa.”



Ini bukan alasan untuk menjadi egois.



Justru sebaliknya.



Ketika harga diri tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penerimaan orang lain, kamu dapat membantu dengan lebih bebas karena bantuanmu tidak lagi menjadi alat untuk mendapatkan validasi.



4. Orang Lain Bisa Belajar Memanfaatkan Kebaikanmu



Ini bagian yang mungkin tidak nyaman untuk diakui.



Tidak semua orang akan membalas kebaikan dengan kebaikan.



Ada orang yang menghargai bantuanmu.



Tetapi ada juga orang yang belajar bahwa kamu sulit menolak.



Dan ketika mereka mengetahui hal tersebut, mereka mungkin terus meminta.



Misalnya, di tempat kerja kamu selalu bersedia menggantikan tugas orang lain.



Awalnya rekan kerja berkata:



“Terima kasih, kamu sangat membantu.”



Beberapa waktu kemudian:



“Kamu bisa kerjakan ini juga, kan?”



Karena kamu takut mengecewakan mereka, kamu kembali mengatakan iya.



Akhirnya, perilaku yang awalnya dianggap sebagai bantuan berubah menjadi ekspektasi.



Dalam hubungan pribadi pun hal serupa bisa terjadi.



Jika seseorang selalu mendapatkan pengampunan tanpa perlu memperbaiki perilakunya, ia mungkin tidak memiliki alasan kuat untuk berubah.



Jika seseorang selalu mendapatkan bantuan finansial, emosional, atau praktis tanpa batas, ia mungkin menjadi terlalu bergantung.



Jika seseorang selalu bisa melanggar batasanmu tanpa konsekuensi, ia akan belajar bahwa batasan tersebut sebenarnya tidak ada.



Ini bukan berarti setiap orang sengaja memanfaatkanmu.



Namun manusia belajar dari pola interaksi.



Apa yang terus-menerus kamu izinkan dapat menjadi standar yang dianggap normal oleh orang lain.



Karena itu, kebaikan membutuhkan batas.



Kamu boleh membantu.



Tetapi bantuan tidak harus diberikan setiap kali diminta.



Kamu boleh memaafkan.



Tetapi memaafkan tidak berarti harus kembali menerima perlakuan yang sama.



Kamu boleh mencintai seseorang.



Tetapi mencintai seseorang tidak berarti harus mengorbankan dirimu tanpa batas.



5. Kamu Bisa Kehilangan Identitas Karena Terlalu Fokus pada Kebutuhan Orang Lain



Pernahkah kamu ditanya:



“Sebenarnya kamu maunya apa?”



Lalu kamu bingung menjawabnya?



Bagi sebagian orang, masalahnya bukan karena mereka tidak memiliki keinginan.



Mereka hanya terlalu lama mengutamakan keinginan orang lain.



“Apa yang pasanganmu mau?”



“Ikut saja.”



“Mau makan apa?”



“Terserah.”



“Mau pergi ke mana?”



“Di mana saja boleh.”



“Karier yang kamu inginkan apa?”



“Aku belum tahu.”



Sekilas, fleksibilitas seperti ini terlihat menyenangkan.



Namun jika berlangsung terus-menerus, seseorang bisa kehilangan kontak dengan kebutuhan dan preferensinya sendiri.



Ia sangat pandai membaca orang lain, tetapi kesulitan membaca dirinya sendiri.



Ia tahu kapan orang lain kecewa.



Ia tahu kapan orang lain marah.



Ia tahu apa yang orang lain butuhkan.



Tetapi ketika ditanya:



“Apa yang kamu butuhkan?”



Jawabannya tidak jelas.



Dalam psikologi, mengenali kebutuhan, nilai, preferensi, dan emosi diri merupakan bagian penting dari kesadaran diri.



Menjadi pribadi yang sehat bukan hanya tentang memahami orang lain.



Kamu juga perlu memahami dirimu sendiri.



Apa yang membuatmu bahagia?



Apa yang membuatmu lelah?



Apa yang tidak bisa kamu toleransi?



Apa yang sebenarnya kamu inginkan?



Apa yang kamu lakukan karena memang memilihnya, dan apa yang kamu lakukan hanya karena takut mengecewakan orang lain?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena hidupmu pada akhirnya harus tetap menjadi milikmu.



6. Kamu Bisa Menghindari Konflik Sampai Masalah Menjadi Jauh Lebih Besar



Orang yang sangat ingin terlihat baik biasanya tidak nyaman dengan konflik.



Mereka takut dianggap kasar.



Takut membuat orang marah.



Takut hubungan berakhir.



Takut suasana menjadi canggung.



Akibatnya, mereka memilih diam.



Masalah kecil dibiarkan.



Kesalahpahaman tidak dibicarakan.



Perlakuan yang tidak menyenangkan ditoleransi.



Kebutuhan tidak disampaikan.



Semua dilakukan demi mempertahankan “kedamaian”.



Tetapi ada perbedaan antara kedamaian dan ketiadaan konflik.



Ketiadaan konflik belum tentu berarti hubungan sehat.



Terkadang itu hanya berarti seseorang tidak berani mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan.



Bayangkan sebuah hubungan di mana satu orang selalu berkata:



“Tidak masalah.”



Padahal sebenarnya ada banyak hal yang menjadi masalah.



Hubungan tersebut mungkin terlihat harmonis dari luar.



Tetapi di dalamnya, frustrasi terus bertambah.



Konflik yang sehat justru memungkinkan seseorang menyampaikan perbedaan secara terbuka.



Kamu bisa mengatakan:



“Aku tidak setuju.”



“Aku membutuhkan waktu.”



“Aku merasa terluka.”



“Aku ingin kita membicarakan ini.”



“Aku tidak bersedia melakukan itu.”



Kemampuan menyampaikan ketidaksetujuan secara tegas tidak membuatmu menjadi orang jahat.



Justru kemampuan tersebut merupakan bagian dari komunikasi yang matang.



Karena hubungan yang hanya bisa bertahan ketika kamu terus diam sebenarnya bukan hubungan yang benar-benar aman.



7. Kamu Bisa Mengalami Kelelahan Emosional Karena Selalu Menjadi “Orang yang Kuat”



Orang yang baik sering mendapatkan label yang terdengar seperti pujian:



“Dia paling pengertian.”



“Dia selalu ada untuk orang lain.”



“Dia tidak pernah mengeluh.”



“Dia kuat.”



“Dia bisa diandalkan.”



Masalahnya, label positif juga bisa menjadi jebakan.



Ketika semua orang mengenalmu sebagai orang yang kuat, kamu mungkin merasa tidak punya izin untuk menjadi lemah.



Ketika semua orang terbiasa melihatmu membantu, kamu merasa bersalah ketika membutuhkan bantuan.



Ketika semua orang menganggapmu sebagai tempat bercerita, kamu mungkin tidak tahu kepada siapa harus bercerita ketika dirimu sendiri sedang hancur.



Akhirnya terjadi kelelahan emosional.



Kamu terus memberi perhatian, tetapi jarang menerima perhatian.



Terus mendengarkan, tetapi tidak didengarkan.



Terus memahami, tetapi tidak merasa dipahami.



Terus menguatkan orang lain, tetapi tidak memiliki ruang untuk mengakui bahwa dirimu juga sedang tidak baik-baik saja.



Kebaikan yang tidak disertai pemulihan dapat berubah menjadi kelelahan.



Dan kelelahan yang terus diabaikan dapat memengaruhi hubungan, pekerjaan, motivasi, serta kesejahteraan psikologis.



Karena itu, menjadi orang baik juga membutuhkan kemampuan untuk berkata:



“Sekarang aku yang membutuhkan bantuan.”



Itu bukan kelemahan.



Itu manusiawi.



Jadi, Apakah Menjadi Orang Baik Itu Buruk?



Tentu tidak.



Empati, kepedulian, kemurahan hati, kerja sama, dan kemampuan membantu orang lain merupakan kualitas yang sangat berharga.



Yang perlu diperhatikan adalah mengapa kamu melakukan kebaikan tersebut.



Ada perbedaan antara:



“Aku membantu karena aku ingin membantu.”



dan



“Aku membantu karena aku takut kalau tidak membantu, orang akan membenciku.”



Ada perbedaan antara:



“Aku mengalah karena aku memilih menjaga hubungan ini.”



dan



“Aku selalu mengalah karena aku takut ditinggalkan.”



Ada perbedaan antara:



“Aku memaafkan karena aku menerima bahwa manusia bisa melakukan kesalahan.”



dan



“Aku memaafkan karena aku merasa tidak punya hak untuk marah.”



Perilakunya mungkin terlihat sama dari luar.



Namun motivasi psikologis di baliknya bisa sangat berbeda.



Kebaikan yang Sehat Memiliki Batas



Kamu tidak harus menjadi orang yang dingin untuk melindungi dirimu.



Kamu juga tidak perlu berubah menjadi egois.



Yang mungkin perlu diubah adalah keyakinan bahwa kamu harus selalu menyenangkan semua orang.



Kebaikan yang sehat dapat terlihat seperti ini:



Membantu orang lain tanpa mengabaikan kebutuhan sendiri.

Mengatakan “tidak” ketika memang tidak mampu.

Memaafkan tanpa membiarkan pelanggaran berulang.

Mendengarkan orang lain tanpa selalu menjadi tempat pelampiasan.

Memberi tanpa merasa harus mendapatkan imbalan berupa penerimaan.

Menjaga hubungan tanpa kehilangan identitas diri.

Mengakui perasaan sendiri meskipun perasaan itu tidak menyenangkan.

Berani mengecewakan seseorang ketika memenuhi keinginannya berarti mengkhianati diri sendiri.



Karena pada akhirnya, menjadi baik tidak berarti harus tersedia untuk semua orang setiap saat.



Kamu boleh peduli kepada orang lain.



Dan pada saat yang sama, kamu juga boleh peduli kepada dirimu sendiri.



Penutup: Kamu Tidak Harus Menjadi “Baik” untuk Layak Dicintai



Mungkin salah satu pelajaran paling penting adalah ini:



Kamu tidak harus selalu berguna agar layak dihargai.



Kamu tidak harus selalu mengatakan iya agar layak disukai.



Kamu tidak harus selalu mengalah agar hubunganmu bertahan.



Kamu tidak harus menyembunyikan kemarahan agar dianggap dewasa.



Dan kamu tidak harus mengorbankan dirimu sendiri agar bisa disebut sebagai orang baik.



Menjadi manusia yang sehat secara psikologis bukan tentang selalu memilih orang lain.



Bukan juga tentang selalu memilih diri sendiri.



Yang lebih penting adalah memiliki kemampuan untuk mengetahui kapan memberi, kapan menerima, kapan bertahan, kapan pergi, kapan berkata iya, dan kapan berkata tidak.



Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan:



“Apakah aku sudah menjadi orang baik?”



Melainkan:



“Apakah cara aku menjadi baik juga baik untuk diriku sendiri?”



Karena jika kebaikanmu membuatmu kehilangan suara, batasan, identitas, kesehatan, dan kebahagiaanmu sendiri, mungkin yang kamu perlukan bukan menjadi lebih baik.



