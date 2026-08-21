Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak aries mungkin merasa bingung karena ditarik ke terlalu banyak arah sekaligus pada hari ini. Hal ini dapat menyebabkan stres dan mengganggu pikiran aries.
Alasan di balik ini, bisa jadi karena masalah di rumah atau di tempat kerja. Cobalah memusatkan pikiran dan memprioritaskan tugas-tugas penting, sehingga tidak ada komitmen yang terabaikan.
Aries harus berusaha melakukannya tanpa membuat pekerjaan atau keluarga merasa diabaikan. Jadi, ciptakan keseimbangan yang baik agar semuanya akan baik-baik saja.
Zodiak taurus harus belajar mengendalikan emosi. Taurus cenderung kehilangan kendali atas amarah karena hal-hal kecil yang menyebabkan ketegangan.
Singkirkan ego dan ambil langkah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Konsentrasikan pada aktivitas yang membuat bahagia, dan kelilingi diri sendiri dengan orang-orang yang berusaha memahamimu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu menikmati kehangatan kasih sayang orang-orang di sekitar, termasuk pasangan serta keluarga. Terkait karir, pertimbangkan proposal pekerjaan yang datang karena dapat memperluas karir aries.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi