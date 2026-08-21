Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin merasa bingung karena ditarik ke terlalu banyak arah sekaligus pada hari ini. Hal ini dapat menyebabkan stres dan mengganggu pikiran aries.

Alasan di balik ini, bisa jadi karena masalah di rumah atau di tempat kerja. Cobalah memusatkan pikiran dan memprioritaskan tugas-tugas penting, sehingga tidak ada komitmen yang terabaikan.

Aries harus berusaha melakukannya tanpa membuat pekerjaan atau keluarga merasa diabaikan. Jadi, ciptakan keseimbangan yang baik agar semuanya akan baik-baik saja.

Zodiak taurus harus belajar mengendalikan emosi. Taurus cenderung kehilangan kendali atas amarah karena hal-hal kecil yang menyebabkan ketegangan.

Singkirkan ego dan ambil langkah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Konsentrasikan pada aktivitas yang membuat bahagia, dan kelilingi diri sendiri dengan orang-orang yang berusaha memahamimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)