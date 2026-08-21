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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 18.15 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 21 Agustus 2026: Jaga Pola Makan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Jumat, 21 Agustus 2026, perlu mendapat perhatian terutama dari kebiasaan makan dan cara menjaga kebutuhan tubuh sehari-hari.

Beberapa pola yang selama ini dianggap sepele dapat mulai memberikan pengaruh terhadap energi dan kenyamanan tubuh jika terus dilakukan tanpa perubahan.

Taurus tidak perlu melakukan perubahan secara drastis untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik.

Langkah sederhana seperti memperbaiki pilihan makanan, menjaga hidrasi, bergerak lebih aktif, dan mencukupi waktu tidur dapat menjadi awal yang bermanfaat.

Berikut ramalan zodiak kesehatan Taurus yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

Pola makan menjadi salah satu hal yang sebaiknya mulai diperhatikan Taurus. Makanan yang terlalu berat atau kurang memberikan nutrisi dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan.

Taurus dapat mencoba memperbanyak pilihan makanan yang lebih seimbang. Pastikan tubuh mendapatkan asupan yang cukup dan jangan hanya memilih makanan berdasarkan rasa atau kemudahan untuk mendapatkannya.

Jadwal makan juga perlu diperhatikan. Jika selama ini Taurus sering menunda makan karena kesibukan, cobalah membuat waktu makan yang lebih teratur. Tubuh membutuhkan energi untuk menunjang berbagai aktivitas sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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