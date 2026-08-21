Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Jumat, 21 Agustus 2026: Jangan Boros

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Keuangan Taurus pada Jumat, 21 Agustus 2026, cenderung berada dalam keadaan yang cukup aman.
Kondisi ini dapat menjadi kesempatan bagi Taurus untuk menjaga kestabilan finansial sekaligus mengevaluasi kebiasaan menggunakan uang agar tidak muncul pengeluaran yang sebenarnya bisa dihindari.
Meski keadaan keuangan terasa nyaman, Taurus tetap perlu berhati-hati terhadap keinginan berbelanja secara spontan.
Taurus dapat mengawali hari dengan melihat kembali pengeluaran yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Kebiasaan membeli sesuatu dengan nilai kecil sering kali tidak terasa membebani, tetapi jika dilakukan berkali-kali jumlahnya dapat menjadi cukup besar.
Karena itu, jangan hanya memperhatikan pengeluaran besar. Biaya untuk makanan, hiburan, transportasi, atau pembelian kecil lainnya juga perlu diperhitungkan agar kondisi finansial tetap terkontrol.
Jika sedang menginginkan barang tertentu, Taurus sebaiknya tidak langsung melakukan pembelian. Berikan waktu untuk mempertimbangkan apakah barang tersebut memang diperlukan atau sekadar menarik perhatian karena sedang ingin berbelanja.
Menunda transaksi selama beberapa waktu dapat membantu Taurus mengambil keputusan dengan lebih rasional. Jika setelah dipikirkan kembali barang tersebut memang dibutuhkan dan tidak mengganggu anggaran, pembelian dapat dilakukan dengan lebih tenang.
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Jawa Pos
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