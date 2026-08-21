Ramalan Zodiak Taurus 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Berhati-hatilah agar zodiak taurus tidak bertindak dengan cara yang tidak disukai dari orang lain. Perlahan, taurus mungkin meniru sifat-sifat orang yang dibenci.
Bersantailah sedikit dan tersenyumlah. Jika terus melihat sisi negatif dari segala sesuatu, kemungkinan besar orang lain juga hanya akan melihat sisi negatif dari taurus.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus mungkin merasakan ketertarikan sesaat pada seseorang yang baru saja ditemui. Terkait karir, atasan meningkatkan prospek karir taurus sebagai bonus dari semua kerja keras yang telah taurus lakukan.
Sementara itu, tingkat energi taurus cukup tinggi berkat hasil dari tidur yang cukup akhir-akhir ini. Terkait keuangan, berinvestasi pada rumah, kendaraan, atau mengajukan pinjaman merupakan pilihan yang bagus saat ini.
Cinta Taurus
Hari ini, taurus mungkin memikirkan seseorang yang baru saja ditemui. Ingatlah bahwa ini mungkin hanya ketertarikan sesaat, jadi biarkan perasaan ini mereda sebelum taurus bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Hari ini penuh dengan perasaan kuat dan pikiran yang melayang-layang.
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Jawa Pos
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