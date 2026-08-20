Selalu Mengejar Target, 4 Shio Ini Disebut Punya Jalan Menuju Kesuksesan

JawaPos.com – Ambisi sering menjadi salah satu dorongan yang membuat seseorang terus bergerak untuk mencapai target. Keinginan untuk berkembang, meraih pencapaian, atau membuktikan kemampuan diri dapat membuat seseorang bertahan ketika menghadapi berbagai rintangan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa shio yang dipercaya memiliki tekad kuat dan tidak mudah menyerah. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang berani menetapkan tujuan besar serta berusaha keras untuk mewujudkannya.

Meski demikian, karakter seseorang tentu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan shio. Ramalan astrologi lebih tepat dipandang sebagai bagian dari kepercayaan dan hiburan.

Dilansir dari Express, berikut empat shio yang dalam astrologi Tiongkok disebut memiliki ambisi tinggi dan semangat kuat untuk mengejar kesuksesan.

1. Shio Naga Shio Naga kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki visi besar. Mereka tidak sekadar membayangkan tujuan, tetapi juga berusaha menyusun langkah untuk mewujudkannya.

Dalam ramalan, Naga disebut memiliki kecenderungan untuk memikirkan masa depan dan berani mengambil tantangan besar. Mereka bisa mengejar kemajuan dalam karier, membangun bisnis, maupun mengembangkan kemampuan pribadi.

Salah satu kekuatan yang sering dikaitkan dengan shio ini adalah ketahanan menghadapi kegagalan. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, mereka dipercaya akan mencari cara lain daripada langsung menyerah.

Bagi Naga, kesuksesan dianggap sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan secara konsisten, bukan sekadar keberuntungan yang datang dalam semalam.

2. Shio Kuda Shio Kuda dikenal dengan karakter berani, aktif, dan penuh energi. Mereka cenderung tidak betah hanya menunggu kesempatan datang.