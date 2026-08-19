Bukan Sekadar Berwibawa, 4 Weton Ini Konon Punya Jalan Menuju Kesuksesan dan Kemakmuran

Ilustrasi weton pembawa kekayaan dan kekuasaan (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.
Perpaduan antara tujuh hari dalam sepekan dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon, dipercaya menghasilkan karakter yang berbeda-beda.
Dalam sejumlah tafsir primbon, terdapat weton yang dianggap mempunyai aura kepemimpinan, kewibawaan, dan daya tarik kuat. Pemiliknya bahkan dipercaya memiliki peluang untuk mencapai kehidupan mapan serta memperoleh pengaruh yang besar.
Meski demikian, kepercayaan tersebut tetap merupakan bagian dari tradisi dan ramalan budaya. Dalam menjalani kehidupan, keberhasilan tetap membutuhkan usaha, tanggung jawab, dan sikap yang baik.
Dikutip dari kanal YouTube Alun Firmansyah, berikut empat weton yang disebut mempunyai aura seperti seorang pemimpin besar.
Sabtu Wage digambarkan sebagai pribadi yang memiliki mental kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung mengandalkan kemampuan sendiri untuk mencapai tujuan.
Dalam pandangan primbon, karakter tersebut membuat Sabtu Wage dianggap mempunyai potensi menjadi sosok yang dipercaya dan mampu memikul tanggung jawab besar.
Peluang memperoleh rezeki serta pengaruh luas juga disebut terbuka apabila mereka mampu memanfaatkan kekuatan tersebut dengan baik.
Namun, ada beberapa sifat yang perlu dikendalikan. Sikap mudah tersulut emosi, keras kepala, dan terlalu sensitif dapat menjadi penghambat apabila tidak dikelola dengan bijaksana.
Pemilik weton Minggu Pon umumnya digambarkan sebagai sosok yang tidak terlalu banyak bicara dan lebih nyaman bekerja dalam suasana tenang.
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Jawa Pos
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