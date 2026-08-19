Hidup Makin Beruntung, 5 Pasaran Weton Ini Diyakini Mudah Meraih Rezeki dan Kesuksesan

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta potensi keberuntungan seseorang. Salah satu unsur yang diperhitungkan adalah pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Masing-masing pasaran dipercaya mempunyai karakter serta simbol spiritual yang berbeda. Karena itu, ada pasaran tertentu yang dalam kepercayaan tradisional dianggap memiliki energi positif, daya tarik keberuntungan, dan peluang lebih besar untuk mencapai kemakmuran.

Perlu diingat, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional, bukan kepastian mengenai masa depan.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut lima pasaran yang disebut memiliki potensi hoki, rezeki, dan kesuksesan.

1. Legi

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Legi memiliki nilai neptu 5. Pasaran ini kerap dikaitkan dengan elemen kayu atau udara serta arah timur.

Orang yang lahir pada pasaran Legi digambarkan mempunyai semangat optimistis dan banyak keinginan untuk diwujudkan. Mereka biasanya memiliki ambisi kuat dan berusaha mengejar target yang sudah ditetapkan.

Sifat tersebut dapat menjadi kekuatan selama diimbangi dengan pengendalian diri. Fokus, disiplin, serta kemauan menerima arahan dari orang yang lebih berpengalaman dipercaya dapat membantu pemilik pasaran Legi mengembangkan potensinya.

2. Pahing