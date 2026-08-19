Hidup Makin Beruntung, 5 Pasaran Weton Ini Diyakini Mudah Meraih Rezeki dan Kesuksesan

Weton hidup enak yang diburu hoki, rezeki dan kesuksesan kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta potensi keberuntungan seseorang. Salah satu unsur yang diperhitungkan adalah pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Masing-masing pasaran dipercaya mempunyai karakter serta simbol spiritual yang berbeda. Karena itu, ada pasaran tertentu yang dalam kepercayaan tradisional dianggap memiliki energi positif, daya tarik keberuntungan, dan peluang lebih besar untuk mencapai kemakmuran.
Perlu diingat, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional, bukan kepastian mengenai masa depan.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut lima pasaran yang disebut memiliki potensi hoki, rezeki, dan kesuksesan.
1. Legi
Dalam perhitungan Primbon Jawa, Legi memiliki nilai neptu 5. Pasaran ini kerap dikaitkan dengan elemen kayu atau udara serta arah timur.
Orang yang lahir pada pasaran Legi digambarkan mempunyai semangat optimistis dan banyak keinginan untuk diwujudkan. Mereka biasanya memiliki ambisi kuat dan berusaha mengejar target yang sudah ditetapkan.
Sifat tersebut dapat menjadi kekuatan selama diimbangi dengan pengendalian diri. Fokus, disiplin, serta kemauan menerima arahan dari orang yang lebih berpengalaman dipercaya dapat membantu pemilik pasaran Legi mengembangkan potensinya.
2. Pahing
Pahing dikenal sebagai pasaran dengan energi api dan dikaitkan dengan arah selatan. Dalam tradisi Jawa, pasaran ini juga sering dihubungkan dengan semangat, kemurahan hati, dan kecintaan terhadap keindahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1