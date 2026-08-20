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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.31 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Kamis, 20 Agustus 2026, Hindari Risiko dan Keputusan Impulsif

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Scorpio pada Kamis, 20 Agustus 2026, membutuhkan kehati-hatian lebih dari biasanya.

Keinginan mendapatkan pemasukan tambahan mungkin muncul, tetapi mengejar keuntungan secara cepat justru berpotensi membawa kerugian jika keputusan dibuat tanpa perhitungan.

Scorpio sebaiknya lebih memilih menjaga kestabilan finansial daripada mengambil risiko besar.

Hindari menggunakan uang berdasarkan spekulasi atau mengandalkan keberuntungan semata.

Berikut ramalan keuangan zodiak Scorpio pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk mengingatkan Scorpio untuk menjauhi aktivitas finansial berisiko, termasuk perjudian. Mendapatkan uang dengan cara yang tidak pasti mungkin terlihat menarik, tetapi potensi kehilangan dana juga perlu menjadi pertimbangan utama.

Jika memiliki uang lebih, sebaiknya gunakan untuk kebutuhan yang jelas atau simpan sebagai dana cadangan. Jangan mempertaruhkan kondisi finansial yang sudah aman hanya demi mengejar keuntungan dalam waktu singkat.

Kepercayaan diri Scorpio juga perlu diimbangi dengan kewaspadaan. Ketika melihat peluang menghasilkan uang, jangan langsung menganggap hasilnya pasti menguntungkan. Pelajari terlebih dahulu kemungkinan terbaik dan terburuk yang dapat terjadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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