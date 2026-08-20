Doa Tak Pernah Sia-sia, 6 Shio Ini Diramal Dapat Keberuntungan Besar

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki harapan yang ingin diwujudkan. Selain berusaha, sebagian orang juga menjadikan doa sebagai bagian penting dalam menjalani kehidupan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Dari berbagai kepercayaan tersebut, terdapat sejumlah shio yang disebut memiliki keberuntungan kuat, termasuk dalam urusan rezeki dan terkabulnya harapan.

Meski demikian, ramalan shio sebaiknya dipandang sebagai bagian dari kepercayaan atau tradisi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Kondisi finansial dan keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi banyak faktor, seperti usaha, keputusan, kesempatan, dan kondisi masing-masing individu.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang dalam ramalan astrologi Tionghoa disebut berpeluang mendapatkan keberuntungan dan rezeki berlimpah.

1. Shio Kambing Shio Kambing sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, penyayang, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Mereka dikenal tidak segan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan, dalam sejumlah ramalan, Kambing disebut sebagai sosok yang lebih banyak memikirkan kebahagiaan keluarga dan orang terdekat dibandingkan kepentingannya sendiri.

Sikap tulus tersebut kemudian dikaitkan dengan datangnya keberuntungan. Harapan yang selama ini dipanjatkan dipercaya perlahan menemukan jalan untuk terwujud.

Dalam urusan rezeki, keberuntungan Shio Kambing disebut bisa hadir melalui berbagai kesempatan yang sebelumnya tidak mereka perkirakan.

2. Shio Ayam Shio Ayam dikenal sebagai pribadi disiplin, tekun, dan memiliki semangat kuat untuk menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai.