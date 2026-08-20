Punya Hati Tulus dan Rajin Berdoa, 3 Shio Ini Dipercaya Dikelilingi Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, usaha dan kerja keras menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan. Namun, bagi sebagian orang, doa juga menjadi sumber kekuatan untuk tetap bertahan sekaligus berharap datangnya jalan keluar ketika menghadapi berbagai keadaan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaungi tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai sifat lembut, tekun, dan tidak mudah berhenti berharap sehingga dianggap memiliki keberuntungan yang lebih baik dalam urusan rezeki.

Ramalan seperti ini tentu merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. Meski begitu, pembahasannya tetap menarik sebagai bagian dari tradisi astrologi Tionghoa.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki berlimpah berkat ketulusan dan konsistensi dalam berdoa.

1. Shio Naga Shio Naga kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki wibawa, ambisi, dan pandangan jauh ke depan. Mereka biasanya terlihat kuat ketika menghadapi berbagai persoalan.

Namun, di balik karakter tersebut, pemilik shio ini juga dipercaya memiliki sisi emosional yang cukup dalam. Ketika menghadapi masa sulit, mereka dapat menjadikan doa sebagai tempat untuk mencari ketenangan dan kekuatan.

Dalam penafsiran astrologi, ketulusan tersebut diyakini membuka jalan menuju berbagai peluang baru. Rezeki yang datang bahkan tidak hanya dipandang sebagai keuntungan pribadi, tetapi juga kesempatan bagi Shio Naga untuk membantu orang-orang di sekitarnya.

2. Shio Kambing Berikutnya ada Shio Kambing yang dikenal mempunyai karakter lembut, penyayang, dan mudah berempati.

Mereka sering kali tidak keberatan membantu orang lain, bahkan ketika tidak mendapatkan keuntungan langsung dari perbuatannya. Sikap tulus seperti inilah yang dalam kepercayaan tertentu dianggap menjadi salah satu sumber keberuntungan mereka.