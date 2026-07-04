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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.59 WIB

Selain Berani, 5 Weton Ini Punya Mental Tangguh dan Tidak Gampang Menyerah dengan Keadaan

Ilustrasi orang dengan mental baja. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kehidupan, memiliki mental yang tangguh menjadi salah satu kunci penting untuk menghadapi berbagai tantangan. Menurut Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki sifat pemberani dan pantang menyerah sehingga mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mudah goyah.

Karakter tersebut membuat mereka kerap dipandang sebagai sosok yang dihormati dan bahkan dijadikan panutan oleh orang-orang di sekitarnya.

Mengutip kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang disebut memiliki mental kuat, berani, dan tidak mudah menyerah menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pon

Kelahiran pada weton ini memiliki neptu 12 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Pon (7), dengan naungan Lintang Patrem. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tak bisa diam, selalu mencari kesibukan dan aktivitas produktif yang mendorong kesuksesan finansial.

Karakteristik pemberani mereka terlihat jelas saat harga diri mereka direndahkan - mereka akan langsung memberikan perlawanan tegas. Kemampuan membaca watak orang lain menjadi salah satu keunggulan mereka dalam menjalin relasi.

Naungan tiga watak istimewa - bumi kapetak, kala tinantang, dan aras kembang - memberikan kombinasi unik yang membentuk kepribadian mereka. Keselarasan ketiga watak tersebut menciptakan sosok yang bertuah dan mampu menarik simpati banyak orang.

2. Sabtu Wage

Memiliki neptu 13 yang terdiri dari hari Sabtu (9) dan pasaran Wage (4), dengan naungan Lintang Atat. Keteguhan prinsip menjadi ciri khas mereka, meski terkadang mudah tersulut amarah ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan.

Keberanian mereka dalam mempertahankan ide sering berujung pada perdebatan, yang bisa menghadirkan lawan bila tidak bijak mengendalikannya. Meski cenderung pencemburu, loyalitas dan kemurahan hati kepada orang terdekat tak perlu diragukan.

Kolaborasi naungan kala tinantang dan bumi kapetak menjadikan mereka sosok mandiri yang pantang menyerah. Mereka lebih menyukai ketenangan dan menghindari keramaian, dengan jiwa yang kuat dan independen.

3. Rabu Kliwon

Dengan neptu 15 dari hari Rabu (7) dan pasaran Kliwon (8), weton ini dikenal memiliki watak keras namun bijaksana. Pemilik kelahiran ini cenderung menghindari campur tangan dalam urusan orang lain, namun akan memberikan pembalasan setimpal pada mereka yang sengaja menyakiti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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