5 Weton Ini Punya Mental Tangguh dan Tak Mudah Menyerah, Apakah Kamu Salah Satunya?

JawaPos.com – Ketangguhan mental menjadi salah satu modal penting dalam menjalani kehidupan, terutama saat menghadapi berbagai tekanan dan tantangan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki karakter kuat, berani menghadapi risiko, serta tidak mudah menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan.

Sifat tersebut membuat pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang tegar dan mampu bangkit dari berbagai hambatan. Karena keteguhan sikapnya, mereka juga kerap mendapat penghormatan serta menjadi inspirasi bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa ada lima weton yang dipercaya memiliki mental kuat, jiwa pemberani, dan daya juang tinggi menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Minggu Pon

Kelahiran pada weton ini memiliki neptu 12 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Pon (7), dengan naungan Lintang Patrem. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tak bisa diam, selalu mencari kesibukan dan aktivitas produktif yang mendorong kesuksesan finansial.

Karakteristik pemberani mereka terlihat jelas saat harga diri mereka direndahkan - mereka akan langsung memberikan perlawanan tegas. Kemampuan membaca watak orang lain menjadi salah satu keunggulan mereka dalam menjalin relasi.

Naungan tiga watak istimewa - bumi kapetak, kala tinantang, dan aras kembang - memberikan kombinasi unik yang membentuk kepribadian mereka. Keselarasan ketiga watak tersebut menciptakan sosok yang bertuah dan mampu menarik simpati banyak orang.

2. Sabtu Wage

Memiliki neptu 13 yang terdiri dari hari Sabtu (9) dan pasaran Wage (4), dengan naungan Lintang Atat. Keteguhan prinsip menjadi ciri khas mereka, meski terkadang mudah tersulut amarah ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan.