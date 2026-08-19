Dari Kerja Keras Jadi Kekayaan, 6 Weton Ini Disebut Bakal Panen Rezeki

JawaPos.com - Menjelang penghujung 2026, ramalan mengenai peruntungan finansial kembali menarik perhatian. Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, dan peluang seseorang dalam memperoleh rezeki.

Keberuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang tunai. Kesempatan mengembangkan usaha, karier yang semakin lancar, datangnya orang yang memberikan dukungan, hingga terbukanya peluang baru juga dapat dianggap sebagai bentuk rezeki.

Menurut ramalan yang beredar, periode setelah Agustus 2026 menjadi fase penuh harapan bagi enam weton tertentu. Mereka dipercaya mulai menikmati hasil dari perjuangan, kesabaran, serta kebaikan yang selama ini dilakukan.

Dalam istilah Jawa terdapat konsep “tunggak semi”, sebuah gambaran tentang sesuatu yang terus tumbuh dan menghasilkan kembali. Filosofi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi finansial yang semakin berkembang dan tidak mudah surut.

Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut enam weton yang diramalkan memiliki peluang mendapatkan limpahan rezeki setelah Agustus 2026.

1. Senin Wage – Perlahan Naik, Kemudian Melaju

Senin Wage memiliki neptu 8, hasil dari nilai Senin 4 dan Wage 4. Weton ini kerap dikaitkan dengan pribadi yang hemat, setia, suka membantu, serta memiliki kemauan kuat.

Walaupun neptunya tergolong rendah, hal tersebut tidak dianggap sebagai penghalang untuk mencapai kemapanan. Setelah Agustus, mereka dipercaya memasuki fase yang lebih baik secara finansial. Usaha yang sebelumnya berjalan biasa saja berpotensi berkembang dan memberikan hasil yang lebih menjanjikan.

2. Selasa Legi – Rezeki Seluas Lautan