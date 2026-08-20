Dijuluki Weton Pembawa Kemakmuran, 6 Tanggal Kelahiran Ini Punya Potensi Rezeki Besar

seseorang yang memetik kekayaan dengan mudah./Freepik.
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang sejak dahulu digunakan sebagai salah satu cara membaca karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.
Salah satu istilah yang cukup populer dalam pembahasan Primbon Jawa adalah tibo sugih, yang secara sederhana sering dikaitkan dengan kondisi kehidupan yang dipenuhi kemudahan rezeki atau peluang menuju kemakmuran.
Sejumlah kepercayaan menyebut ada weton tertentu yang memiliki karakter pendukung untuk mengembangkan usaha, membangun relasi, dan mengelola peluang finansial. Meski begitu, kepercayaan tersebut tidak dapat dijadikan patokan pasti bahwa seseorang akan menjadi kaya.
Pada akhirnya, kondisi ekonomi tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan, keputusan finansial, kesempatan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dipercaya memiliki karakter tibo sugih menurut Primbon Jawa.
Pemilik weton Minggu Legi dalam kepercayaan Primbon Jawa kerap digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam dunia usaha, kemampuan membangun hubungan tentu dapat menjadi keuntungan tersendiri karena membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan lebih banyak pihak.
Minggu Legi juga kerap dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan dan kemampuan memperluas jaringan.
Pelajaran finansial: Relasi yang luas sebaiknya dibangun dengan kejujuran dan kepercayaan. Jaringan yang sehat dapat menjadi modal berharga untuk mengembangkan usaha dalam jangka panjang.
Selasa Kliwon dipercaya memiliki intuisi dan keberanian dalam mengambil keputusan. Mereka digambarkan tidak mudah melewatkan kesempatan yang dianggap memiliki potensi.
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Jawa Pos
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