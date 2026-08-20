12 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Potensi Meraih Kemakmuran Menurut Numerologi

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal kelahiran seseorang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, kecenderungan hidup, hingga cara seseorang mengejar kesuksesan. Sejumlah tanggal bahkan dianggap membawa energi yang identik dengan kepemimpinan, ambisi, kreativitas, dan kemampuan mengelola sumber daya.
Meski numerologi bukan metode ilmiah untuk menentukan masa depan atau kondisi finansial seseorang, kepercayaan ini masih populer sebagai bagian dari hiburan dan budaya spiritual.
Dilansir dari English Jagran, berikut 12 tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki karakter yang mendukung pencapaian kesuksesan dan kemakmuran.
Mereka yang lahir pada tanggal 1 atau 19 dipercaya mempunyai karakter mandiri, percaya diri, serta jiwa kepemimpinan yang kuat.
Mereka cenderung berani mengambil inisiatif dan tidak takut mencoba sesuatu yang berbeda. Sifat inovatif tersebut membuat mereka dianggap cocok menekuni bidang kewirausahaan, kreativitas, maupun pekerjaan yang memberikan ruang untuk mengembangkan gagasan sendiri.
Tanggal 22 dan 31 dikaitkan dengan pribadi yang tekun, realistis, dan memiliki kemampuan mengatur berbagai sumber daya.
Kesuksesan mereka dipercaya lebih banyak dibangun melalui proses panjang, kerja keras, serta perencanaan yang matang. Kemampuan berpikir strategis juga membuat mereka dianggap memiliki potensi dalam dunia bisnis, manajemen, maupun keuangan.
Menurut numerologi, orang yang lahir pada tanggal 8, 17, atau 26 memiliki kecenderungan kuat dalam urusan materi dan pengelolaan sumber daya.
Mereka digambarkan sebagai sosok ambisius yang mampu menetapkan target dan berusaha mencapainya secara konsisten. Kepercayaan diri serta kemampuan memimpin menjadi modal yang dipercaya dapat membantu mereka membangun kestabilan finansial.
Pemilik tanggal lahir 3 dan 21 disebut mempunyai kemampuan komunikasi dan kreativitas yang menonjol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027