12 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Potensi Meraih Kemakmuran Menurut Numerologi

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal kelahiran seseorang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, kecenderungan hidup, hingga cara seseorang mengejar kesuksesan. Sejumlah tanggal bahkan dianggap membawa energi yang identik dengan kepemimpinan, ambisi, kreativitas, dan kemampuan mengelola sumber daya.

Meski numerologi bukan metode ilmiah untuk menentukan masa depan atau kondisi finansial seseorang, kepercayaan ini masih populer sebagai bagian dari hiburan dan budaya spiritual.

Dilansir dari English Jagran, berikut 12 tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki karakter yang mendukung pencapaian kesuksesan dan kemakmuran.

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1. Lahir pada tanggal 1 dan 19 Mereka yang lahir pada tanggal 1 atau 19 dipercaya mempunyai karakter mandiri, percaya diri, serta jiwa kepemimpinan yang kuat.

Mereka cenderung berani mengambil inisiatif dan tidak takut mencoba sesuatu yang berbeda. Sifat inovatif tersebut membuat mereka dianggap cocok menekuni bidang kewirausahaan, kreativitas, maupun pekerjaan yang memberikan ruang untuk mengembangkan gagasan sendiri.

2. Lahir pada tanggal 22 dan 31 Tanggal 22 dan 31 dikaitkan dengan pribadi yang tekun, realistis, dan memiliki kemampuan mengatur berbagai sumber daya.

Kesuksesan mereka dipercaya lebih banyak dibangun melalui proses panjang, kerja keras, serta perencanaan yang matang. Kemampuan berpikir strategis juga membuat mereka dianggap memiliki potensi dalam dunia bisnis, manajemen, maupun keuangan.

3. Lahir pada tanggal 8, 17, dan 26 Menurut numerologi, orang yang lahir pada tanggal 8, 17, atau 26 memiliki kecenderungan kuat dalam urusan materi dan pengelolaan sumber daya.

Mereka digambarkan sebagai sosok ambisius yang mampu menetapkan target dan berusaha mencapainya secara konsisten. Kepercayaan diri serta kemampuan memimpin menjadi modal yang dipercaya dapat membantu mereka membangun kestabilan finansial.