Selalu Ada Jalan Mendapat Uang, Ini 8 Weton yang Dipercaya Punya Rezeki Kuat

seseorang yang finansialnya aman terkendali./ Freepik/SkelDry
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang sering dibahas dalam Primbon Jawa adalah peruntungan dalam urusan rezeki.
Setiap weton dipercaya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang dianggap memiliki kemampuan memimpin, ada pula yang dikenal tekun, hemat, pandai membaca peluang, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.
Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai peruntungan finansial yang cukup baik. Namun, gambaran tersebut tidak semata-mata dikaitkan dengan keberuntungan. Sifat rajin, konsisten, serta kemampuan mengelola hasil kerja juga dianggap menjadi bagian penting dari perjalanan rezeki mereka.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut delapan weton yang dalam tafsir Primbon Jawa dipercaya tidak mudah kesulitan mencari penghasilan.
Pemilik weton Selasa Pon dikenal memiliki semangat kerja yang tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Mereka cenderung lebih suka bertindak daripada hanya menunggu kesempatan. Bahkan, memulai sesuatu dari bawah bukan menjadi persoalan besar bagi mereka selama ada peluang untuk berkembang.
Dalam urusan finansial, karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting. Rezeki Selasa Pon lebih banyak digambarkan sebagai hasil dari ketekunan dan konsistensi dibandingkan keberuntungan yang datang secara tiba-tiba.
Jumat Legi termasuk weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki cukup kuat. Pemilik weton ini biasanya digambarkan mudah bergaul dan mampu membangun hubungan baik dengan orang lain.
Kemampuan menjalin relasi tersebut dapat membuka berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan maupun usaha.
Selain mengandalkan kerja keras, mereka juga dipercaya mempunyai kepekaan dalam menentukan langkah finansial, termasuk kapan harus menyimpan uang dan kapan memanfaatkan peluang yang tersedia.
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Jawa Pos
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