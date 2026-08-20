Uang Seolah Menemukan Jalannya: 3 Zodiak Ini Makin Dekat dengan Rezeki Besar 20 Agustus 2026

JawaPos.com - Ada kalanya peluang finansial datang bukan ketika seseorang sedang mengejarnya dengan tergesa-gesa, melainkan saat pikiran mulai tenang dan keberanian untuk mengambil keputusan tumbuh secara alami.

Pada 20 Agustus 2026, suasana astrologi disebut memberikan warna berbeda bagi beberapa zodiak, terutama dalam melihat peluang yang berkaitan dengan uang, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Pergerakan Venus secara langsung atau Venus direct menjadi salah satu fenomena astrologi yang dikaitkan dengan perubahan tersebut.

Venus dikenal sebagai simbol cinta, nilai, kenyamanan, dan daya tarik.

Dalam perspektif astrologi, pengaruhnya tidak hanya dianggap berkaitan dengan hubungan asmara, tetapi juga cara seseorang memandang keberlimpahan dan menentukan sesuatu yang dianggap berharga dalam kehidupannya.

Menariknya, kondisi emosional yang lebih positif dapat membuat seseorang lebih berani mengambil langkah.

Ketika hati dipenuhi rasa aman dan mendapatkan dukungan dari orang terdekat, ketakutan terhadap kegagalan dapat berkurang.

Hal tersebut membuat keputusan finansial terasa lebih terukur karena seseorang tidak lagi bergerak hanya berdasarkan kecemasan.

Pada Kamis, 20 Agustus 2026, Taurus, Leo, dan Sagitarius menjadi 3 zodiak yang disebut memiliki peluang untuk merasakan momentum finansial lebih kuat.

Mereka bukan berarti otomatis mendapatkan kekayaan tanpa usaha.

Sebaliknya, peluang tersebut berkaitan dengan keberanian, fokus, dukungan emosional, serta kemampuan membaca kesempatan yang hadir.

Simak pembahasan berikut dilansir dari Yourtango.com

1. Taurus

Taurus berpotensi memasuki fase ketika rasa aman terhadap kondisi finansial mulai tumbuh lebih kuat.