Tak Disangka-Sangka, 7 Weton Ini Konon Akan Mendapat Kejutan Finansial Besar

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton memiliki tempat tersendiri dalam berbagai tradisi masyarakat. Hari kelahiran seseorang tidak hanya dipandang sebagai penanda tanggal lahir, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, dan peruntungan.

Primbon Jawa menjadi salah satu warisan yang digunakan sebagian masyarakat untuk menafsirkan hal tersebut. Berdasarkan kepercayaan ini, setiap kombinasi weton dianggap memiliki karakter dan gambaran peruntungan yang berbeda.

Ada pula weton tertentu yang dipercaya memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki pada periode tertentu. Peluang tersebut dapat dikaitkan dengan usaha, pekerjaan, hubungan sosial, hingga kesempatan baru.

Dilansir dari Youtube Bara Raja Cirebon, berikut tujuh weton yang dalam ramalan primbon disebut berpotensi memasuki fase finansial yang lebih menguntungkan.

1. Senin Pahing Senin Pahing sering digambarkan sebagai weton yang memiliki karakter tegas, berani, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Mereka cenderung tidak ragu mengambil keputusan ketika melihat peluang.

Dalam tafsir primbon, periode mendatang disebut dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi pemilik weton ini. Peluang usaha, kerja sama, atau investasi bisa datang melalui berbagai jalur.

Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan perhitungan matang, Senin Pahing dipercaya dapat mengalami perkembangan finansial yang cukup pesat. Kesuksesan tersebut bahkan disebut berpotensi membawa mereka ke posisi yang lebih tinggi dalam lingkungan bisnis.

2. Rabu Kliwon Pemilik weton Rabu Kliwon dikenal dalam kepercayaan tradisional memiliki intuisi kuat dan kemampuan membaca keadaan. Mereka sering mengandalkan pengamatan sebelum menentukan sebuah langkah.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang yang tidak langsung terlihat oleh orang lain. Sesuatu yang awalnya dianggap biasa saja bahkan berpotensi berkembang menjadi sumber pemasukan.