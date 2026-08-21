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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.37 WIB

Ramalan Zodiak Karier Scorpio Jumat, 21 Agustus 2026, Peluang Baru Mulai Terbuka

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Karier Scorpio pada Jumat, 21 Agustus 2026, membawa peluang untuk berkembang lebih jauh.

Kesempatan yang muncul dapat membantu Scorpio melangkah maju dalam kehidupan profesional, terutama jika mampu lebih terbuka terhadap perubahan dan tidak terburu-buru menolak tawaran yang datang.

Peluang karier tidak selalu berbentuk promosi atau pekerjaan baru.

Berikut ramalan zodiak karier Scorpio yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

Scorpio sebaiknya tidak terlalu cepat mengabaikan informasi atau percakapan yang berkaitan dengan pekerjaan.

Kesempatan tersebut bisa berupa proyek tambahan, tanggung jawab baru, kerja sama, atau perkenalan dengan seseorang yang dapat membuka jalan menuju peluang berikutnya.

Scorpio sebaiknya lebih terbuka terhadap perubahan. Jika ada tugas baru yang awalnya terasa cukup menantang, jangan langsung menganggapnya sebagai beban.

Bisa jadi tugas tersebut justru menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperluas pengalaman profesional.

Bagi Scorpio yang sedang mencari pekerjaan, periksa kembali lowongan yang sebelumnya mungkin terlewat.

Perbarui CV dan pastikan informasi mengenai pengalaman serta kemampuan utama tersusun dengan baik. Jangan hanya mengandalkan satu sumber ketika mencari peluang kerja.

Jaringan profesional juga layak diperhatikan. Percakapan dengan teman, mantan rekan kerja, atau kenalan dapat memberikan informasi yang tidak selalu ditemukan melalui pencarian pekerjaan biasa.

Sementara bagi Scorpio yang sudah memiliki pekerjaan, pertahankan kualitas kerja sekaligus hubungan baik dengan rekan. Kesempatan untuk berkembang biasanya lebih mudah datang ketika seseorang dikenal memiliki kemampuan dan sikap profesional yang baik.

Jika mendapatkan tanggung jawab baru, Scorpio tidak perlu langsung merasa terbebani. Evaluasi kemampuan, susun prioritas, lalu kerjakan secara bertahap agar hasilnya tetap maksimal.

Jika muncul persoalan di tempat kerja, jangan langsung mengambil keputusan karena emosi. Dengarkan semua pihak dan cari solusi yang paling masuk akal.

Editor: Novia Tri Astuti
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