Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Nurul Adriyana Salbiah
Jumat, 21 Agustus 2026 | 18.23 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi Scorpio (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini disarankan tidak terlalu memaksakan diri dalam menjalani aktivitas. Sejumlah rencana mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga Anda perlu lebih rileks dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Hari ini juga bukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan besar. Kesabaran dan ketelitian akan membantu Scorpio menghadapi berbagai hambatan tanpa menambah persoalan baru.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Jumat (21/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, aktivitas harian mungkin terasa lebih sulit untuk dijalankan secara efektif. Jangan memaksakan diri ketika situasi tidak berjalan sesuai keinginan. Berikan waktu untuk beristirahat dan pertimbangkan setiap langkah dengan matang sebelum bertindak.

Cinta Scorpio

Keharmonisan hubungan dapat dijaga dengan membangun kedekatan seperti sahabat bersama pasangan. Hubungan yang dilandasi rasa saling memahami dan terbuka akan membuat kehidupan asmara terasa lebih nyaman.

Luangkan waktu untuk mendengarkan pasangan dan berbagi cerita. Kedekatan emosional dapat menjadi kunci menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Scorpio

Anda mungkin melakukan beberapa kesalahan dalam pekerjaan hari ini. Namun, jangan langsung panik. Dengan kesabaran dan perhatian yang lebih cermat, kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Karier Scorpio Jumat, 21 Agustus 2026, Peluang Baru Mulai Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Karier Scorpio Jumat, 21 Agustus 2026, Peluang Baru Mulai Terbuka

Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.37 WIB

Ramalan Zodiak Asmara Scorpio Jumat, 21 Agustus 2026, Hubungan Makin Dekat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Asmara Scorpio Jumat, 21 Agustus 2026, Hubungan Makin Dekat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.34 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore