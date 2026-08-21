Ramalan Zodiak Scorpio 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini disarankan tidak terlalu memaksakan diri dalam menjalani aktivitas. Sejumlah rencana mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga Anda perlu lebih rileks dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Hari ini juga bukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan besar. Kesabaran dan ketelitian akan membantu Scorpio menghadapi berbagai hambatan tanpa menambah persoalan baru.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Jumat (21/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, aktivitas harian mungkin terasa lebih sulit untuk dijalankan secara efektif. Jangan memaksakan diri ketika situasi tidak berjalan sesuai keinginan. Berikan waktu untuk beristirahat dan pertimbangkan setiap langkah dengan matang sebelum bertindak.

Cinta Scorpio

Keharmonisan hubungan dapat dijaga dengan membangun kedekatan seperti sahabat bersama pasangan. Hubungan yang dilandasi rasa saling memahami dan terbuka akan membuat kehidupan asmara terasa lebih nyaman.

Luangkan waktu untuk mendengarkan pasangan dan berbagi cerita. Kedekatan emosional dapat menjadi kunci menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Scorpio