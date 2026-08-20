Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 20 Agustus 2026, Fokus pada Kebugaran Bukan Berat Badan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/coolvector)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Kamis, 20 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menilai kondisi tubuh dari rasa bugar dan sehat, bukan hanya berdasarkan angka di timbangan.
Keinginan memperbaiki bentuk tubuh tentu dapat menjadi motivasi, tetapi jangan sampai membuat Libra terlalu keras terhadap diri sendiri.
Menjalani pola hidup sehat sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan kebutuhan tubuh.
Libra mungkin sedang berusaha mengubah kebiasaan sehari-hari demi mendapatkan kondisi tubuh yang lebih baik. Namun, hindari cara ekstrem hanya karena ingin melihat hasil dalam waktu singkat.
Perhatikan perubahan positif yang terjadi pada tubuh. Tidur yang lebih nyenyak, energi yang meningkat, serta tubuh yang terasa lebih ringan merupakan tanda perkembangan yang tidak selalu tercermin dari angka pada timbangan.
Pola makan juga perlu menjadi perhatian. Pilih makanan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan jangan lupa mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari.
Aktivitas fisik pun tidak harus selalu dilakukan dengan intensitas tinggi. Libra dapat memilih olahraga yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh, seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau melakukan aktivitas ringan lainnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027