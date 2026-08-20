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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.28 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 20 Agustus 2026, Fokus pada Kebugaran Bukan Berat Badan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/coolvector)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Kamis, 20 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menilai kondisi tubuh dari rasa bugar dan sehat, bukan hanya berdasarkan angka di timbangan.

Keinginan memperbaiki bentuk tubuh tentu dapat menjadi motivasi, tetapi jangan sampai membuat Libra terlalu keras terhadap diri sendiri.

Menjalani pola hidup sehat sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan kebutuhan tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra mungkin sedang berusaha mengubah kebiasaan sehari-hari demi mendapatkan kondisi tubuh yang lebih baik. Namun, hindari cara ekstrem hanya karena ingin melihat hasil dalam waktu singkat.

Perhatikan perubahan positif yang terjadi pada tubuh. Tidur yang lebih nyenyak, energi yang meningkat, serta tubuh yang terasa lebih ringan merupakan tanda perkembangan yang tidak selalu tercermin dari angka pada timbangan.

Pola makan juga perlu menjadi perhatian. Pilih makanan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan jangan lupa mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari.

Aktivitas fisik pun tidak harus selalu dilakukan dengan intensitas tinggi. Libra dapat memilih olahraga yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh, seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau melakukan aktivitas ringan lainnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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