Anak Muda Wajib Tahu, 8 Kebiasaan Favorit Ini Diam-Diam Bisa Membahayakan Kesehatan

kebiasaan disukai anak muda tapi justru merusak mental dan fisik menurut Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com - Gaya hidup modern membuat banyak kebiasaan baru menjadi bagian dari keseharian anak muda. Mulai dari menghabiskan waktu dengan ponsel hingga tidur larut malam, berbagai aktivitas tersebut memang terasa menyenangkan atau praktis.
Namun, jika dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus, sejumlah kebiasaan tersebut justru dapat memengaruhi kesehatan tubuh sekaligus kondisi psikologis.
Keseimbangan antara aktivitas, istirahat, pola makan, olahraga, dan kesehatan mental menjadi hal penting agar kebiasaan sehari-hari tidak berubah menjadi masalah di kemudian hari.
Dilansir dari Geediting.com, berikut delapan kebiasaan yang perlu diperhatikan karena berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan fisik maupun mental.
Bermain ponsel sebelum tidur sudah menjadi kebiasaan banyak anak muda. Media sosial, video, gim, hingga serial hiburan sering membuat seseorang lupa waktu dan terus menatap layar sampai larut malam.
Kebiasaan tersebut dapat mengganggu waktu tidur dan membuat tubuh tidak memperoleh istirahat yang optimal. Paparan cahaya dari perangkat elektronik juga dapat memengaruhi ritme alami tubuh yang berkaitan dengan waktu tidur dan bangun.
Selain membuat tubuh kurang segar keesokan harinya, terlalu banyak menerima informasi sebelum tidur juga dapat membuat pikiran tetap aktif ketika seharusnya mulai beristirahat.
Padatnya aktivitas pagi membuat sebagian orang memilih langsung beraktivitas tanpa mengisi perut terlebih dahulu. Ada pula yang hanya mengandalkan kopi untuk mengawali hari.
Padahal, tubuh membutuhkan energi setelah tidak mendapatkan asupan makanan selama tidur malam. Melewatkan sarapan dapat membuat rasa lapar muncul lebih kuat pada siang hari dan berpotensi mendorong seseorang makan secara berlebihan.
Pola tersebut juga dapat membuat tubuh terasa kurang bertenaga dan memengaruhi suasana hati selama menjalani aktivitas.
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Jawa Pos
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