Ramalan Zodiak Kesehatan Libra Jumat, 21 Agustus 2026: Fokus pada Kebugaran, Bukan Angka Timbangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 21 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya membangun hubungan yang lebih positif dengan tubuh sendiri.
Libra sebaiknya tidak terlalu terpaku pada angka di timbangan karena kondisi kesehatan tidak hanya dapat dilihat dari berat badan.
Rasa percaya diri, tingkat energi, kualitas tidur, pola makan, hingga kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Libra tidak perlu menjadikan berat badan sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai apakah tubuh berada dalam kondisi sehat. Setiap orang memiliki bentuk tubuh, metabolisme, dan kebutuhan yang berbeda.
Jika selama ini Libra terlalu sering membandingkan kondisi tubuh dengan orang lain, kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi. Perbandingan yang terus-menerus justru dapat membuat Libra merasa kurang percaya diri dan kehilangan motivasi untuk menjaga kesehatan.
Lebih baik fokus pada kebiasaan yang bisa dilakukan secara konsisten. Mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, tetap aktif bergerak, serta menjaga waktu tidur merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Libra juga perlu memahami bahwa perubahan kondisi tubuh membutuhkan proses. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri ketika hasil yang diharapkan belum terlihat dalam waktu singkat.
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Jawa Pos
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