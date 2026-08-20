Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 20 Agustus 2026, Jaga Hidrasi dan Jangan Abaikan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Kamis, 20 Agustus 2026, perlu mendapat perhatian lebih karena tubuh mungkin mulai menunjukkan tanda membutuhkan pemulihan.

Keluhan seperti sakit punggung atau sakit kepala berpotensi muncul, terutama ketika aktivitas terlalu padat dan waktu istirahat kurang diperhatikan.

Virgo juga disarankan memperbaiki kebiasaan sehari-hari secara perlahan, termasuk mencukupi kebutuhan cairan dan lebih sering menggerakkan tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya tidak menunggu sampai tubuh benar-benar kelelahan untuk mengambil waktu istirahat. Jika aktivitas membuat tubuh terasa kaku atau tidak nyaman, luangkan beberapa menit untuk berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan ringan.

Kebiasaan duduk terlalu lama juga perlu dikurangi. Bagi Virgo yang banyak bekerja di depan komputer, usahakan mengambil jeda secara berkala agar tubuh tidak terus berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam.

Kebutuhan cairan menjadi hal lain yang tidak boleh dilewatkan. Ketika sibuk atau terlalu fokus pada pekerjaan, Virgo mungkin tidak menyadari bahwa tubuh membutuhkan minum. Membawa botol air saat bepergian dapat membantu menjaga asupan cairan sepanjang hari.