Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 20 Agustus 2026, Jaga Aktivitas dan Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Kamis, 20 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi yang cukup baik.

Meski demikian, rasa pegal atau nyeri pada otot mungkin muncul jika Gemini baru kembali berolahraga setelah cukup lama tidak melakukan aktivitas fisik.

Karena itu, jangan langsung memaksakan tubuh untuk mengikuti latihan berat.

Berikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dan imbangi aktivitas dengan istirahat yang cukup.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika baru mulai berolahraga kembali, Gemini sebaiknya meningkatkan intensitas secara perlahan. Tubuh membutuhkan proses untuk menyesuaikan diri dengan aktivitas yang sebelumnya jarang dilakukan.

Pemanasan sebelum latihan dan peregangan setelah berolahraga juga dapat dimasukkan ke dalam rutinitas. Jika tubuh terasa sangat sakit, jangan memaksakan diri melanjutkan latihan dengan intensitas yang sama.