Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 8 Weton Ini Konon Masuk Fase Keuangan yang Lebih Baik

seseorang yang kekayaannya terbuka./Freepik/kremen
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga menjadi bagian dari kepercayaan yang digunakan untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai peruntungan.
Menurut primbon Jawa, setiap weton memiliki karakter dan perhitungan tersendiri yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan seseorang. Salah satu hal yang sering dibahas adalah mengenai peluang rezeki dan keberuntungan.
Menjelang penghujung Agustus, terdapat delapan weton yang dalam ramalan disebut berpotensi mengalami peningkatan keberuntungan. Rezeki yang datang digambarkan seperti hujan, bisa muncul melalui usaha, pekerjaan, relasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Dilansir dari Youtube Belajar Bersama, berikut delapan weton yang disebut-sebut akan memasuki fase penuh peluang tersebut.
Pemilik weton Senin Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang tulus, tekun, dan tidak mudah meninggalkan tanggung jawab.
Dalam ramalan primbon, akhir Agustus disebut menjadi waktu yang cukup baik bagi mereka. Hambatan yang sebelumnya membuat pekerjaan atau usaha tertunda berpotensi menemukan jalan keluar.
Selain pemasukan utama, peluang mendapatkan pendapatan tambahan juga dipercaya dapat muncul. Kesempatan tersebut bisa berasal dari pekerjaan sampingan maupun peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Selasa Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter berwibawa dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting dalam membuka peluang baru.
Menjelang akhir Agustus, mereka disebut berpeluang mendapatkan kesempatan yang tidak disangka-sangka. Bentuknya bisa berupa proyek, kerja sama, atau keuntungan kecil yang datang berulang.
Pertemuan dengan orang baru juga dipercaya dapat membawa informasi maupun kesempatan yang membuka jalur rezeki berikutnya.
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Jawa Pos
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