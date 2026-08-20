Nasib Berubah Drastis, 6 Weton Ini Disebut Bakal Jadi Pengusaha Muda Sukses

seseorang yang hidup sukarnya terbayar./Freepik/drobotdean
JawaPos.com - Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang menikmati keberhasilan, tetapi di waktu lain harus menghadapi berbagai persoalan dan kegagalan. Meski begitu, perjuangan panjang yang dijalani dengan sabar diyakini tidak akan berakhir sia-sia.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, primbon menjadi salah satu warisan yang kerap digunakan untuk membaca gambaran perjalanan hidup berdasarkan weton kelahiran. Salah satu ramalannya berkaitan dengan fase keberuntungan dan kesuksesan seseorang.
Sejumlah weton dipercaya memiliki peluang memasuki masa yang lebih baik setelah melewati berbagai ujian. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mampu mengembangkan usaha hingga berkembang pesat dan berpotensi mencapai kehidupan yang mapan.
Dilansir dari Youtube Belajar Bersama, berikut enam weton yang dalam ramalan primbon Jawa sering dikaitkan dengan datangnya masa kejayaan tersebut.
Pemilik weton Rabu Pon dikenal sebagai pribadi yang gigih dan tidak mudah mundur ketika menghadapi persoalan. Perjalanan hidup mereka sering digambarkan penuh tantangan, terutama ketika sedang membangun sesuatu dari awal.
Namun, pengalaman menghadapi berbagai kesulitan justru dapat membentuk karakter yang semakin kuat. Setelah melewati proses panjang, mereka dipercaya mulai menemukan titik terang dalam kehidupan.
Usaha yang sebelumnya dirintis secara perlahan berpotensi berkembang semakin besar. Dalam kepercayaan primbon, fase tersebut dapat membawa Rabu Pon menuju kehidupan yang lebih mapan dan membuatnya dikenal sebagai sosok pengusaha muda yang berhasil.
Sabtu Wage sering dikaitkan dengan karakter tangguh, sabar, dan memiliki daya juang tinggi. Ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung tidak langsung menyerah.
Naik turun dalam menjalankan usaha dianggap sebagai bagian dari proses yang harus dilewati. Justru dari pengalaman tersebut, mereka belajar membaca keadaan dan memperbaiki strategi.
Menurut ramalan primbon, ketika momentum keberuntungan mulai datang, usaha Sabtu Wage dapat mengalami perkembangan yang signifikan. Dari bisnis yang awalnya sederhana, mereka dipercaya memiliki peluang untuk membangun usaha yang jauh lebih besar.
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Jawa Pos
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