Orang-orang Sukses Tak Akan Pernah Mengucapkan 5 Frasa Ini, Dapat Memicu Kegagalan!

JawaPos.com – Orang-orang yang mencapai level tertinggi dalam karier dan bisnis mereka cenderung menggunakan kosakata khusus.

Mereka secara sadar menghindari frasa yang memperkuat kegagalan, mengalihkan tanggung jawab, atau membatasi pertumbuhan pribadi.

Nah ternyata ada beberapa frasa yang harus Anda hindari jika ingin meraih kesuksesan.

Otak manusia bekerja sedemikian rupa sehingga setiap kalimat yang Anda ucapkan membentuk realitas internal dan memengaruhi tindakan di masa depan.

Para ahli mengidentifikasi lima pernyataan spesifik yang tidak akan pernah Anda dengar dari orang-orang sukses.

Melansir English jagran, berikut lima frasa yang harus dihilangkan dari kosakata sehari-hari Anda.

1. Itu bukan tugasku

Mengatakan bahwa tugas-tugas tertentu berada di luar tanggung jawab Anda adalah tanda utama dari pemikiran yang terbatas.

Orang-orang sukses memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan mengembangkan keterampilan baru.