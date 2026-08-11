Orang-orang Sukses Tak Akan Pernah Mengucapkan 5 Frasa Ini, Dapat Memicu Kegagalan!

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Orang-orang yang mencapai level tertinggi dalam karier dan bisnis mereka cenderung menggunakan kosakata khusus.
Mereka secara sadar menghindari frasa yang memperkuat kegagalan, mengalihkan tanggung jawab, atau membatasi pertumbuhan pribadi.
Nah ternyata ada beberapa frasa yang harus Anda hindari jika ingin meraih kesuksesan.
Otak manusia bekerja sedemikian rupa sehingga setiap kalimat yang Anda ucapkan membentuk realitas internal dan memengaruhi tindakan di masa depan.
Baca Juga:Bantu Daerah yang Kesulitan Fiskal, Kemenkeu Salurkan Rp 20,5 Triliun ke 490 Pemda untuk Gaji PPPK
Para ahli mengidentifikasi lima pernyataan spesifik yang tidak akan pernah Anda dengar dari orang-orang sukses.
Melansir English jagran, berikut lima frasa yang harus dihilangkan dari kosakata sehari-hari Anda.
1. Itu bukan tugasku
Mengatakan bahwa tugas-tugas tertentu berada di luar tanggung jawab Anda adalah tanda utama dari pemikiran yang terbatas.
Orang-orang sukses memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan mengembangkan keterampilan baru.
Ketika situasi tak terduga muncul, para pemimpin selalu siap untuk turun tangan, bahkan jika tugas tersebut berada di luar bidang keahlian mereka.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ