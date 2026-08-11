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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.19 WIB

Orang-orang Sukses Tak Akan Pernah Mengucapkan 5 Frasa Ini, Dapat Memicu Kegagalan!

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Orang-orang yang mencapai level tertinggi dalam karier dan bisnis mereka cenderung menggunakan kosakata khusus.

Mereka secara sadar menghindari frasa yang memperkuat kegagalan, mengalihkan tanggung jawab, atau membatasi pertumbuhan pribadi.

Nah ternyata ada beberapa frasa yang harus Anda hindari jika ingin meraih kesuksesan.

Otak manusia bekerja sedemikian rupa sehingga setiap kalimat yang Anda ucapkan membentuk realitas internal dan memengaruhi tindakan di masa depan.

Para ahli mengidentifikasi lima pernyataan spesifik yang tidak akan pernah Anda dengar dari orang-orang sukses.

Melansir English jagran, berikut lima frasa yang harus dihilangkan dari kosakata sehari-hari Anda.

1. Itu bukan tugasku

Mengatakan bahwa tugas-tugas tertentu berada di luar tanggung jawab Anda adalah tanda utama dari pemikiran yang terbatas.

Orang-orang sukses memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan mengembangkan keterampilan baru.

Ketika situasi tak terduga muncul, para pemimpin selalu siap untuk turun tangan, bahkan jika tugas tersebut berada di luar bidang keahlian mereka.

Editor: Hanny Suwindari
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